Das Schloss soll wachsen: Gemeinde Burgheim beschließt neue Wohnungen

Plus Die Gemeinde Burgheim will das Seniorenheim im Schloss Straß erweitern. Außerdem werden einige Vereine finanziell unterstützt.

Mit zahlreichen Bauanträgen befasste sich der Burgheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Danach dürfen mehrere Landwirte ihre Äcker mit Rübenerde auffüllen. Eine Bauvoranfrage aus Illdorf, wonach eine in der Landwirtschaft genutzte Werkstatt künftig als Wohnraum genutzt werden soll, lehnte der Gemeinderat ab. Das Gebäude liegt im Außenbereich. Dagegen kann die Stiftung Sankt Johannes die Handwerker bestellen. Das „Schloss Straß“ neben dem Seniorenheim wird deutlich aufgewertet. 15 Wohnungen von 23 bis 75 Quadratmetern Fläche sollen dort für die Angestellten entstehen. Gebäudehülle und Kubatur bleiben unverändert.

Den Bebauungsplan von 1967 „Burgheim-West“ (Hopfenweg) möchte der Markt Burgheim ändern und weitere Grundstücke erschließen. Dazu fand ein Gespräch mit drei hauptbeteiligten Grundstückseigentümern, den drei Bürgermeistern und Alexandra Plenk vom Bauamt statt. Zweiter Bürgermeister Andreas Flath und dritte Bürgermeisterin Margit sprachen von einem "guten Baugefühl". Die Grundstückseigentümer hätten das Vorhaben positiv aufgenommen, äußerten zwar Bedenken, zeigten aber keine ablehnende Haltung.