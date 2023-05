Mehrfamilienhäuser in Straß: Baubeginn ist Mitte Juni

In der Schlossbreite entstehen 18 neue Wohnungen. Gewünschte Infoveranstaltung für Anwohner fand nicht statt.

Mitte Juni soll Baubeginn sein. Dann entstehen in der Schlossbreite in Straß drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohnungen. Weil das Vorhaben für den Burgheimer Ortsteil vergleichsweise groß ist, hätte sich die Gemeinde gewünscht, dass die Bauherren - Sascha Kapfer und Dominik Heckl von der Herkulea Immobilien GmbH in Rennertshofen - die Anwohner bzw. die Bewohner von Straß über das Projekt im Vorfeld informieren. Zu einer entsprechenden Veranstaltung ist es aber nicht gekommen, was Bürgermeister Michael Böhm in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bedauerte. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu diesem Thema in die Sitzung gekommen waren, verwies er bei Fragen deshalb direkt an die Investoren.

Die Wohnungen werden aufgerundet zwischen zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß und haben fast alle einen Balkon oder eine Terrasse. Von der Tiefgarage aus führen Aufzüge in die jeweiligen Gebäude, die mit Holzpellets geheizt und auf dem Dach eine PV-Anlage haben werden. Für einen Teil der Autos stehen E-Ladestationen zur Verfügung. In der Tiefgarage wird es Platz für 30 Fahrzeuge geben, oberirdisch werden weitere 15 Stellplätze gebaut.