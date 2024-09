Erkenntnisse aus dem Unwetter: „Diese Mengen hatten wir noch nie“

Zwei Tage ist es her, dass sich mehrere Gewitterzellen über dem Landkreis entladen haben und sich insbesondere über Ehekirchen und Burgheim der Himmel mit massiven Regengüssen aufgetan hat. Die Straßen sind mittlerweile wieder trocken, die Keller sind ausgepumpt, das Wasser hat sich zurückgezogen. Doch der Ärger ist bei Michael Böhm immer noch da. „Ich hab’ die Faxen jetzt dicke“, sagt der Burgheimer Bürgermeister geradeheraus. Zum vierten Mal während seiner Amtszeit stand der Ortsteil Illdorf unter Wasser, zum vierten Mal konnte der Kanal die Wassermassen nicht fassen, zum vierten Mal hatten Bewohner Schäden an ihren Häusern. „Jetzt muss was getan werden - nach dem Ereignis ist vor dem Ereignis.“

Anika Zidar