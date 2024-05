Burgheim

vor 16 Min.

Ein Hoch auf das Fahrrad! Der Radfahrerverein zelebriert den 125. Geburtstag

Plus Der Radfahrerverein feiert sein 125-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende. Ob Rockband oder Gottesdienst, die Gemeinde steht ganz im Zeichen des Fahrrads.

Von Peter Maier

„Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben“, so steht es in Friedrich Schillers „Lied von der Glocke.“ Für das „Werk Festplatz“ zum 125-jährigen Gründungsjubiläum des Radfahrervereins Burgheim ernteten die Organisatoren Lobeshymnen von allen Seiten. Im Gegensatz zum 100-Jährigen 1999 kam der Segen in Form von „Kaiserwetter“ hinzu. „Das ist Balsam für die geschundene Radlerseele vor 25 Jahren“, bemerkte Ehrenvorstand Hans Schmid, damals operativ an der Vereinsspitze.

Ein furchtbarer Wolkenbruch beendete damals den Umzug schon kurz nach Beginn. Bereits zum Auftakt vergangenen Freitag herrschte ausgelassene Stimmung. Der Jubilar empfing bei der „Gänseliesl“ am Leitenbach zu den Klängen der Marktmusikkapelle Burgheim unter der Stabführung von Maestra Silke von der Grün den Patenverein aus Bergen im Landkreis Freising und zahlreiche Ortsvereine. Neben der "Gänseliesl" stand ein Bierfass mit Zapfzeug bereit und darum versammelten sich die Protagonisten der Eröffnungszeremonie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen