Burgheim

vor 50 Min.

Radeln für die Tradition: Burgheimer zelebrieren ihr Volksradfahren am Vatertag

Plus Beim Volksradfahren in Burgheim gehen 430 Radler an den Start. Über 18 Kilometer gilt es verschiedene Aufgaben zu lösen.

Von Peter Maier

„Wälder, Wiesen und Auen, ohne leuchtendes Ährengold“, so könnte man die Strecke beim 50. Internationalen Volksradfahren in Burgheim zusammenfassen. Abgeleitet vom deutschen Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“ hatten die Pedalritter dabei viel zu schauen. Während die Postkutschen längst in den Museen stehen, steht das Fahrrad hoch im Kurs. Damit lagen die Gründerväter des Radfahrervereins Burgheim bereits vor 125 Jahren nachhaltig goldrichtig. Sein Jubiläum startete der Burgheimer Traditionsverein am Vatertag mit dem beliebten Volksradfahren mit kleinen Unterschieden zu den bisherigen Gewohnheiten.

Statt beim Vereinslokal Kellerwirt richteten die Verantwortlichen Start und Ziel am Festplatz bei den „Sachsenweiden“ ein. Der „Startschuss“ fiel nicht wie gewohnt morgens um 8 Uhr, sondern erst um 14 Uhr mit einem „abgespeckten“ Rundkurs um Burgheim. „Unsere Jubiläumstour war stark gefragt“ meinten Schriftführerin Karin Weigl und Hans Gabler bei der Startkartenausgabe. Am Ende waren es 430 zahlende Radler. Tatsächlich aber schätzten Gustl Hugl und Hans-Jürgen Wittwer vom Festbüro etwa 800 Radfahrer, die sich auf die 18 Kilometer lange Strecke begaben.

