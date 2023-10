Jubiläum in Burgheim: Dekan Werner Dippel ist seit 20 Jahren Pfarrer

Plus Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, feiert sein Jubiläum zum 20-jährigen Wirken vor Ort. Die Beteiligten blicken humorvoll zurück auf die vergangenen zwei Jahrzehnte.

Von der Empore tönte es kraftvoll, als wären Cherubim und Seraphim zu einem Gastspiel in die Burgheimer Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian eingezogen. Tatsächlich aber waren es Kirchenchor und Kirchenchororchester, die den eröffnenden Lobgesang zum Gottesdienst anlässlich des Ortsjubiläums zum 20-jährigen Wirken von Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, anstimmten. Dann zog der Jubilar mit großem Ministrantengefolge in das brechend volle Gotteshaus ein.

Unter den Kirchenbesuchern vertraten Burgheims zweiter Bürgermeister Andreas Flath und dritte Bürgermeisterin Margit Kugler die politische Gemeinde. Aber auch aus dem Umkreis mischten sich ehemalige Kommunalpolitikerinnen und -politiker, wie etwa die ehemalige Königsmooser Bürgermeisterin Auguste Schmid und die langjährige Kreisrätin Maria Lang aus Schönesberg, unter das Kirchenvolk.