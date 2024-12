Vorverkauf: Mitte Dezember gibt es Karten für den CSU-Ball

Die Verjüngungskur des CSU-Balls hatte sich im Februar dieses Jahres nicht nur im Hinblick auf die Besucherzahl bemerkbar gemacht, sondern schlägt sich auch auf den Spendenerlös nieder. Exakt 1.735,19 Euro waren nach Abzug aller Kosten am „Schwarz ist Trumpf“-Abend übrig geblieben, die wie immer auf Heller und Pfennig an die Kartei der Not gehen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Damit knackt die diesjährige Spende die 40.000 Euro-Marke, denn seit mittlerweile 42 Jahren kommt der Erlös des Balls dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen zugute.

Das Geld kam unter anderem durch eine Tombola zusammen, die zu den Neuerungen des Balls gehörte und bei der die Gäste eine Golfstunde, eine Fahrt nach Berlin oder exklusive Führungen gewinnen konnten. Dagegen ist die Fotoecke von Eberhard Spieß längst etabliert, in der man sich ein Bild als Erinnerung an den Abend gegen eine kleine Spende holt. Das Geld übergab Veranstalter und CSU-Ortsvorsitzender Matthias Enghuber an die stellvertretende Redaktionsleiterin Claudia Stegmann, die sich für die Unterstützung seit mehr als vier Jahrzehnten bedankte. Spenden für die Kartei der Not werden explizit für Menschen im Verbreitungsgebiet der Heimatzeitung eingesetzt. So zahlte die Stiftung etwa nach der Hochwasserkatastrophe im Juni insgesamt 124.750 Euro an 46 Empfänger im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aus.

CSU-Ball findet am 1. Februar 2025 im Kolpinghaus Neuburg statt

Der Benefizcharakter bleibt, am Konzept des Balls soll aber weiterhin gefeilt werden. Der frische Schwung soll sich beim kommenden Ball fortsetzen, sind sich die Organisatoren einig. Der findet am 1. Februar 2025 im Kolpinghaus Neuburg statt, Karten dafür gibt es an den Samstagen 14. und 21. Dezember sowie 4. und 18. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr in der CSU-Geschäftsstelle im Fürstgartencenter für 40 Euro. Auf der Bühne wird die Overman Brass Band aus Donauwörth stehen, ein Tanzorchester aus 14 Musikern, das von groovigen Evergreens bis hin zu aktuellen Charthits für jeden Tanzbegeisterten etwas bereithält. Zwischen den Tanzrunden haben die Burgfunken und Dance Venture aus Egweil einen Auftritt. (AZ)