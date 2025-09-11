Icon Menü
Debatte um Fußgängerzone in Neuburg: Vorteile, Nachteile und Händlermeinungen

Neuburg

Ewige Debatte in Neuburg: Soll die Innenstadt zu einer Fußgängerzone werden?

Mit den neu eingebauten Pollern könnten in der Schmid- und der Färberstraße jederzeit die Autos ausgesperrt werden. Doch die Meinungen zu einer Fußgängerzone gehen auseinander.
Von Andreas Zidar
    In der Neuburger Schmidstraße sind alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt. Fußgänger können laufen, wo sie möchten. Autofahrer müssen Schrittgeschwindigkeit einhalten und haben notfalls zu warten. 
    In der Neuburger Schmidstraße sind alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt. Fußgänger können laufen, wo sie möchten. Autofahrer müssen Schrittgeschwindigkeit einhalten und haben notfalls zu warten.  Foto: Andreas Zidar

    Theoretisch könnte sich die Neuburger Innenstadt innerhalb von Sekunden in eine Fußgängerzone verwandeln. „Man muss nur auf den Knopf drücken“, sagt Bürgermeister Johann Habermeyer (FW), und meint damit die Poller, die in der Schmid- und der Färberstraße im Rahmen der Sanierung eingebaut wurden, und die jederzeit ausfahren könnten. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Doch die ewige Frage, die in der Stadt schon viel diskutiert wurde, lautet: Macht eine Fußgängerzone in Neuburg überhaupt Sinn – und sind die betroffenen Händlerinnen und Händler dafür, Autos fernzuhalten?

