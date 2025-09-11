Ewige Debatte in Neuburg: Soll die Innenstadt zu einer Fußgängerzone werden?

Theoretisch könnte sich die Neuburger Innenstadt innerhalb von Sekunden in eine Fußgängerzone verwandeln. „Man muss nur auf den Knopf drücken“, sagt Bürgermeister Johann Habermeyer (FW), und meint damit die Poller, die in der Schmid- und der Färberstraße im Rahmen der Sanierung eingebaut wurden, und die jederzeit ausfahren könnten. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Doch die ewige Frage, die in der Stadt schon viel diskutiert wurde, lautet: Macht eine Fußgängerzone in Neuburg überhaupt Sinn – und sind die betroffenen Händlerinnen und Händler dafür, Autos fernzuhalten?
