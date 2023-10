Neue Färberstraße ist fertig: Das hat sich in der Einkaufsstraße getan

Die Färberstraße im Zentrum Neuburgs ist umgestaltet worden. Die runderneuerte Einkaufsstraße soll die Attraktivität der Innenstadt erhöhen, hoffen die Verantwortlichen.

Die vergangenen fünf Monate waren für Händlerinnen und Händler in der Neuburger Färberstraße hart. Die Umgestaltung einer der wichtigsten Einkaufsmeilen der Stadt brachte vor Ort Lärm, Dreck - und vor allem eines: "Viel weniger Frequenz", berichtet Maria Habermeyer vom gleichnamigen Spielwarengeschäft. Es sei zwar nie eine "komplette Katastrophe" gewesen, ergänzt Andreas Reichard von Moser Männermode. "Aber die Laufkundschaft ist ein bisschen ausgeblieben." Jetzt können die Geschäftstreibenden wieder aufatmen, und nicht nur die. Die Baustelle ist beendet, und die Färberstraße ist runderneuert.

Zur offiziellen Eröffnung am Donnerstagnachmittag - die Straße ist bereits seit vergangenen Freitag wieder befahrbar - bedankt sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling für die Geduld und das Verständnis der Anlieger und Gewerbetreibenden. Doch Lärm, Dreck und manch andere Schwierigkeiten hätten sich gelohnt, so der OB. Die neue Färberstraße sei nun eine "hochattraktive Einkaufsstraße", die zusammen mit der ebenfalls erst kürzlich erneuerten Schmidstraße als wichtige Achse vom Schrannen- bis zum Oswaldplatz führe.

Am nördlichen Eingang der Färberstraße wurden drei versenkbare Poller verbaut. Foto: Andreas Zidar

Die Färberstraße in Neuburg ist neu gestaltet worden

Was hat sich konkret getan? So wie in der Schmidstraße liegt nun eine einheitliche, barrierefreie Pflasterung vor. Die irreführende Aufteilung in Fahrbahn und Geweg, die es in einem verkehrsberuhigten Bereich ohnehin nicht geben dürfe, sei verschwunden, so Gmehling. Dazu kommen ein Blindenleitsystem, Fahrradabstellmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten, Pflanzbeete, Müllbehälter und eine unterirdische Baumbewässerung. Apropos Bäume: Eigentlich sollte die Färberstraße sieben neue Bäume bekommen. Doch zwei der sieben Bäume haben nicht in die Pflanzlöcher gepasst, da dort zwei Leerrohre für Stromleitungen verlaufen, heißt es vonseiten der Stadt. Die Bäume, die mit einer Höhe von bis zu 13 Metern laut OB ohnehin zu groß für die Einkaufsstraße gewesen wären, kommen nun am Neubaugebiet Heckenweg zum Einsatz. Ein Ersatz für die Färberstraße soll bald folgen. "Das war eine Panne, so etwas passiert", kann Gmehling über den Fehler schmunzeln.

Ebenfalls neu verbaut wurden drei versenkbare Poller, am nördlichen Eingang der Färberstraße zur Rosen- und Schmidstraße hin, die ein einzelnes Sperren der Straße für Events erlauben. Dies sei nur als Option für die Zukunft geschaffen worden, man wolle "keine Fußgängerzone durch die Hintertüre" einführen, betont Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet.

Die Färberstraße hat unter anderem eine einheitliche, barrierefreie Pflasterung und Sitzgelegenheiten erhalten. Foto: Andreas Zidar

Die neue Färberstraße soll die Attraktivität der Neuburger Innenstadt erhöhen

Wie Gmehling erhofft er sich mehr Aufenthaltsqualität in der neuen Färberstraße. "Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, dass man sich hier aufhalten kann, das war der große Wunsch der Bürgerinnen und Bürger", erinnert Regnet an die Entstehung des Projekts. Für das Förderprogramm "Innenstädte beleben" hatten die Verantwortlichen im Rahmen von "Neuburg leuchtet" im Jahr 2021 eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen beschloss der Stadtrat die Sanierung der Schmid- und nun auch der Färberstraße. Die aktuelle Baumaßnahme kostet laut Stadt insgesamt 800.000 Euro, davon werden 384.000 Euro durch den Freistaat gefördert.

Lesen Sie dazu auch

Die neue Einkaufsstraße soll die Attraktivität des Neuburger Zentrums erhöhen - so die Hoffnung der Verantwortlichen. Insbesondere in den sozialen Medien werde schnell der Untergang der Innenstadt herbeigeredet, sagt OB Gmehling. "Ja, es stimmt, unsere Innenstädte verändern sich, aber nicht nur in Neuburg, sondern überall." Diesen Wandel wolle man positiv begleiten und alle Beteiligten mitnehmen.

Und wie sehen das die betroffenen Händler? "Die neue Straße ist schön, freundlich und hell geworden", lobt Mode-Händler Andreas Reichard. "Damit dürfen wir zufrieden sein."