Die Anmeldungen für das Neuburger Donauschwimmen laufen nach Angaben des Wasserwacht-Chefs Matthias Brendel gut. Er schätzt, dass sich am Samstag, 25. Januar, rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die kalte Donau wagen werden. Karten für den Donauschwimmerball sind nicht mehr erhältlich. Die beliebte Party sei bereits ausverkauft, so Brendel. (ands)

