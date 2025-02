Das doppelte Mariechen

Prinz und Prinzessin des kleinen und großen Hofstaates spielen die Hauptrollen bei jedem Faschingsauftritt. Doch eine Person steht meist allein und tanzt solo: Das Funkenmariechen. Die Fidelitas-Gruppe aus Rennertshofen tickt da ein wenig anders und präsentiert in diesem Jahr ein doppeltes Mariechen.

Geteiltes Lampenfieber ist halbes Lampenfieber bei den beiden Funkenmariechen

Samara Kriegl (11) und Hannah Hofbeck (13) bilden gemeinsam das Tanzpaar. Beide haben für ihr junges Alter bereits viel Erfahrung im Verein gesammelt und freuen sich, gemeinsam im Rampenlicht zu stehen. Durch ihr gemeinsames Hobby kennen die Tänzerinnen einander sehr gut und sind auch außerhalb des Vereins dicke Freundinnen. Konkurrenzgedanken kommen daher nicht auf, beide finden es schön, jemanden an seiner Seite auf der Bühne zu haben. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich die beiden als Tanzpaar das Lampenfieber etwas aufteilen können.

Bei den Proben ist von Nervosität allerdings nur wenig zu sehen, dann heißt es: „Straßenklamotten aus und Glitzerkleid an“. Samara und Hannah ziehen sich die symmetrisch designten Tanzkleider an und präsentieren ihre Choreografie. In jeder Sekunde achten die zwei aufeinander und präsentieren ihr Können mit einem breiten Lächeln. Zu einer Instrumentalversion von „Don‘t stop me now“ von Queen folgen Spagate, Brücken und Beinwürfe genau im Takt. Die Erfahrung, aber auch vor allem den Spaß kann man den beiden in jedem Moment ansehen.

Die Initiative für das doppelte Funkenmariechen kam von den beiden Freundinnen selbst

Die Initiative, ein Tanzpaar zu bilden, kam von ihnen selbst, und nach Absprache mit dem Vorstand des Vereins wurde die Anfrage schnell genehmigt. Um den Tanz gemeinsam aufführen zu können, muss alles synchron ablaufen. Jeder Beinschlag, jeder Spagat und jede Brücke muss sekundengenau passend ausgeführt werden. Neben körperlicher Flexibilität erfordern die Tanzfiguren auch die Fähigkeit, auf die Partnerin achten und reagieren zu können.

Die beiden Tänzerinnen haben speziell für ihre Sonderrolle in dieser Saison zwei eigene Trainerinnen an die Seite gestellt bekommen, um sich bestmöglich auf die Herausforderung vorbereiten zu können. Tanja Gebert, Mitglied der Vorstandschaft, würdigt das Talent der beiden und ist auch den Eltern dankbar, die sich ebenfalls stark im Verein engagieren. Auch wegen der langjährigen, generationenübergreifenden Mithilfe der Familien der beiden Mädchen gab es bei der Anfrage wenig zu überlegen.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der Verein das Funkenmariechen in doppelter Ausführung auf die Bühne schickt. Zwar sei das Funkenmariechen immer ein „besonderes Zuckerl“, erklärt Tanja Gebert, und nicht jedes Jahr gebe es eines. Wenn aber doch, bestehe die Rolle – speziell bei ihnen im Verein – immer aus zwei Personen.