Wildpark am Baggersee: Nachwuchs bei den Wisenten

In den vergangenen Wochen sind im Wildpark am Baggersee drei Kälber zur Welt gekommen, die die Namen Kasimir, Erika und Peter tragen. Muttertiere und Kälber sind wohlauf, heißt es vonseiten der Stadt Ingolstadt.

Im Wildpark in Ingolstadt gibt es neun Wisente

Weiterer Nachwuchs wird in diesem Sommer nicht mehr erwartet. Die Wisent-Herde in Ingolstadt hat nun eine Größe von neun Tieren. Der Nachwuchs kann jederzeit im Wildpark beobachtet werden. Am Samstag, 7. September, bietet das Amt für Sport und Freizeit um 10 Uhr zudem wieder eine öffentliche Führung im Wildpark an. (AZ)