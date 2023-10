Mit Familie Frankenstein durch den Landkreis Eichstätt

Die dritte Heimaterlebnistour des Regionalmanagements Irma ist da. Sie führt durch den Landkreis Eichstätt. Was auf etwaige Radlerinnen und Radler zukommt.

Wenn die Wetterprognosen stimmen, zeigt sich der Herbst in den nächsten Tagen bei Temperaturen von mehr als 20 Grad von seiner besten Seite. Ein Grund mehr, das Fahrrad herauszuholen und die Region zu erkunden. Eine mögliche Route ist die dritte Heimaterlebnistour, die das Regionalmanagment Irma nun veröffentlicht hat. Nach Ingolstadt und Pfaffenhofen führt diese nun durch den Landkreis Eichstätt und trägt den Titel "Eine Zeitreise durch die Region - Auf den Spuren der Geschichte". Dabei geht es aber nicht nur ums Radfahren, sondern auch um spannende Geschichten und knifflige Rätsel.

Wie der Titel vermuten lässt, begibt man sich zusammen mit einer fiktiven Familie namens Frankenstein auf einen Ausflug in die Vergangenheit. Die dritte Tour ist 31 Kilometer lang, verläuft über 250 Höhenmeter und dauert circa viereinhalb Stunden. Der Weg ist teilweise geschottert. Los geht es in Eichstätt in der Nähe des Doms am Franz Xaver Platz. Dann fahren die Radlerinnen und Radler vorbei an der Kirche St. Johann zum Wasserkraftwerk in Rebdorf bis zum Fossiliensteinbruch am Blumenberg. Von dort geht es weiter über Schernfeld nach Dollnstein und zum Burgsteinfelsen. Richtung Breitenfurt und über Obereichstätt und Wasserzell führt die Rundtour zurück nach Eichstätt.

Die Heimaterlebnistouren funktionieren mit einer App auf dem Smartphone

"Während der Tour wird einiges über interessante Persönlichkeiten und die Tierwelt vermittelt", erklärt Projektleiterin Birgit Böhm. "Das Schöne und Besondere bei all unseren Heimaterlebnis-Touren ist, dass es eben kein klassischer Geschichtsunterricht ist. Durch die spannenden Abenteuergeschichten und kniffligen Rätsel, die auf dem Weg am Smartphone gelöst werden dürfen, wird unsere neu veröffentlichte Tour durch den Landkreis Eichstätt zu einem kurzweiligen Abstecher in die Vergangenheit." Die Heimaterlebnis-Touren werden digital unterstützt. Eine App am Smartphone zeigt nicht nur die Richtung an, sondern stellt via GPS an bestimmten Etappenzielen Aufgaben, die die Vorzüge der Region 10 hervorheben.

Die Eichstätter Tour wurde in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Altmühltal konzipiert. Im Informationszentrum des Naturparks können sich Interessierte das Spielheft, das für die Durchführung der Tour notwendig ist, abholen. Alternativ steht es auch zum Download auf der Homepage unter www.irma-heimaterlebnisse.de zur Verfügung.

Zwei Touren gibt es bereits: Die Tour "Science-Seeing" führt durch die Stadt Ingolstadt sowie den Landkreis Pfaffenhofen und vermittelt Wissenswertes über Roboter, Wissenschaft und künstliche Intelligenz. Die zweite Tour nimmt die Radel- und Rätselfreunde mit durch den Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und führt in die jahrtausendealte Bierkultur ein.

2024 soll es eine vierte Tour durch den Kreis Neuburg-Schrobenhausen geben

Wer zwei Heimaterlebnis-Touren geradelt und alle Rätsel gelöst hat, kann Gutscheine fürdas Dinosaurier Museum Altmühltal gewinnen. Die Teilnehmenden schicken dafür je Heimaterlebnis-Tour ein Foto ihres schönsten Moments zusammen mit ein paar erklärenden Worten an die Mailadresse heimat@irma-ev.de und landen im Lostopf.

Die Heimaterlebnis-Touren richten sich an ein breites Publikum vom jungen Erwachsenen über Familien mit Kindern, Rentnerinnen und Rentner bis hin zu begeisterten Radlern und jeden, der Lust auf ein bisschen Abenteuer hat. Eine vierte Tour durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen folgt im Frühjahr 2024. Das Projekt wird unterstützt vom Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. (AZ)