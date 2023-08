Heimaterlebnistour: Radeln, rätseln, Region 10 entdecken

Das Regionalmanagement IRMA bietet eine App an, die eine Radtour mit einer unterhaltsamen Geschichte und Informationen über die Region 10 verknüpft.

Die Geschichte beginnt ganz harmlos mit einem Klingeln an der Tür. Was sich dann entwickelt, ist eine Agentengeschichte, in der Familie Frankenstein bei einer der beiden angebotenen Touren verschiedene Plätze in Ingolstadt aufsuchen muss. Eine zweite Geschichte führt durch die Hopfenlandschaft im Landkreis Pfaffenhofen. Je nachdem, welche Geschichte der Radler wählt. Der Radler? Ja. Vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, hin zu Rätseln und Abenteuern führt Familie Frankenstein die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Radtour, die vom Regionalmanagement IRMA in zwei Versionen angeboten wird. Eine führt durch Ingolstadt, die andere durch den Landkreis Pfaffenhofen. Im Herbst folgt eine Tour durch den Landkreis Eichstätt und im Frühjahr 2024 ist Neuburg-Schrobenhausen an der Reihe. Diese Tour wird dann sehr kulinarisch.

Aber zurück zu Familie Feuerstein. Die vierköpfige Familie zusammen mit Roboter IRMI begleitet die Radlerinnen und Radler auf der Tour. Sie sind die Hauptdarsteller einer App, die die Radler durch die Geschichte und entlang der geplanten Tour führen. Dabei wird geradelt und gerätselt. Die App führt mit einer Geschichte zu verschiedenen Orten. Und erst wenn man an den jeweiligen Zwischenzielen angekommen ist, öffnen sich die nächsten Seiten auf der App. Die Fahrerinnen und Fahrer begeben sich bei den Heimaterlebnis-Touren auf eine spannende Radreise durch die Region 10.

IRMA: Mit App Ingolstadt und den Landkreis Pfaffenhofen kennenlernen

Dabei lernen sie die Stadt sowie die umliegenden Landkreise und ihre Besonderheiten – ob technische Innovationen, kulinarische Schätze, Brauchtümer oder ihre jahrtausendealte Geschichte – ganz neu kennen. Denn: Die Heimaterlebnis-Touren werden digital unterstützt. Eine App, auf das Smartphone geladen, zeigt nicht nur die Richtung an, sondern stellt via GPS an bestimmten Etappenzielen Aufgaben und Rätsel, die in liebevoll gestaltete Abenteuergeschichten verpackt sind und dabei die Vorzüge der Region 10 hervorheben. Für jede Tour wurde – in Zusammenarbeit mit der Firma Locandy – eine eigene Story entwickelt.

Die beiden ersten Heimat-Erlebnistouren stehen ab sofort online zur Verfügung. Einfach im App-Store die Locandy-App herunterladen und entweder die Tour „Science-Seeing“, die durch Ingolstadt und südlich der Stadt führt und 32 Kilometer lang ist. Oder die „Hopfen und Malz, Gott erhalt's“-Tour anklicken, die unter dem Motto Gemütlichkeit und Tradition rund 27 Kilometer durch die Hopfenlandschaft rund um Geisenfeld führt. Ein Begleitheftchen ist in gedruckter Form erhältlich – oder man lädt auch dieses auf sein Smartphone.

Die Fahrradtouren durch die Region 10 sind unterschiedlich lang

Die Geschichte geht erst weiter, wenn man den angegebenen Ort erreicht hat. Man kann aber auch überspringen oder pausieren, wenn man die Tour nicht in einem Rutsch erledigen will.

Gefördert wird das Projekt vom bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, das dafür 300.000 Euro zur Verfügung stellt, was 75 Prozent der Finanzierung ausmacht. Die restlichen 25 Prozent kommen von den Gebietskörperschaften der Region 10. Im September 2022 gab es die ersten Workshops, die dann im November vertieft wurden. Über den Jahreswechsel wurden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Im Januar fanden die Erkundungsfahrten statt, im Frühjahr wurden die Apps erstellt.

Weitere Informationen gibt es auf der Website von IRMA: www.irma-ev.de/erlebnistouren. Dort findet man auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.