In Neuburg am anderen Ende der Welt

Neuburg hat viel zu bieten, da dürften sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Ottheinrichstadt einig sein. Eine bildschöne Altstadt, eine bewegte Historie und das größte Renaissance-Fest Deutschlands, um nur ein paar der Vorzüge der Stadt zu nennen. Allerdings, und auch darauf dürfte man sich einigen können, den originellsten Namen hat Neuburg nicht. So überrascht es auch nicht, dass es weltweit über 100 Orte gibt, die den gleichen tragen, etwa die ganzen „Newcastles“ im englischsprachigen Raum oder das japanische Shinshiro. So viele gibt es, dass eine Organisation, die „Newcastles of the World Alliance“, daran arbeitet, die Neuburgs dieser Welt zu vernetzen und den Austausch zu erleichtern.

Da darf natürlich auch die große Kreisstadt in Oberbayern nicht fehlen, Neuburg an der Donau ist gar Gründungsmitglied des 1998 ins Leben gerufenen Verbundes. Es finden regelmäßige Treffen statt, bei denen viele Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen „Neuburgs“ anreisen und sich austauschen. 2008 fand das Treffen in der Ottheinrichstadt statt, auch im Jahr 2027 sind die „Neuburgs“ dieser Welt in Neuburg an der Donau zu Gast.

Neuburg gehört zu den Gründungsmitgliedern der „Newcastles of the World Alliance“

Die Organisation ist ebenfalls offen für spontane Besuche, wie im Juli und August dieses Jahres. Nicolas Meding, 19 Jahre alt und frisch gebackener Werkstudent bei MBDA in Schrobenhausen, trat direkt nach bestandener Abiturprüfung und Schloßfest eine 36-tägige Reise nach Japan an. Was dabei natürlich nicht fehlen durfte: Ein Besuch im japanischen Shinshiro, dessen damaliger Bürgermeister einst die Idee für die weltweite Allianz hatte. Nun ist Meding zurück im Freistaat und erzählt von der Höflichkeit, dem Essen und der Kultur im Land der aufgehenden Sonne.

Der 19-Jährige hegt schon länger eine Leidenschaft für das Land, eignete sich bereits im Vorfeld etwas Japanisch in Wort und Schrift an und schrieb seine Seminararbeit im Descartes-Gymnasium über ein japanisches Kriegsschiff. Eine Reise in das Land der Kirschblüten, Manga und Ramen war demnach längst überfällig. Neben den Destinationen Tokyo, Hiroshima, Osaka, Nagoya, Takayama und Kyoto stellte Shinshiro einen Höhepunkt seiner Reise dar.

Nicolas Meding interessierte sich bereits vor seiner Reise nach Shinshiro für die Kultur Japans

Vor etwa einem Jahr waren Jugendliche aus dem japanischen Neuburg im bayerischen zu Gast, mit denen sich Meding traf und unterhielt. Als er von seinem geplanten Trip nach Japan erzählte, luden sie ihn prompt zu einem Besuch in Shinshiro ein, und Meding sagte sofort zu. Als Botschafter Neuburgs hielt Meding im Vorfeld Kontakt zu Ansprechpartnern vor Ort und arrangierte ein Treffen mit gemeinsamen Aktivitäten und straffem Tagesprogramm.

Ein Jahr später, nach einer Flugreise über 13.000 Kilometer, war es schließlich so weit. Von Takayama aus ging es weiter nach Shinshiro, wo Meding mit dem Taxi abgeholt wurde. Es folgte ein gemeinschaftliches Abendessen mit den Organisatoren in Shinshiro, bei dem Meding seine Bekannten, mit denen er zuvor per E-Mail in Kontakt war, nun endlich persönlich kennenlernen durfte.

In der Nähe von Shinshiro besuchte Nicolas Meding auch einen bestens erhaltenen Tempel. Foto: Meding

Die Tage, die Meding in Shinshiro verbrachte, waren strikt durch getaktet. Ein Trip zur namensgebenden Burg von Shinshiro durfte dabei natürlich nicht fehlen. Während das Neuburger Schloss noch in voller Pracht zu erleben ist, ist das in Shinshiro leider nur noch eine Ruine in der Natur, etwa so groß wie die Alte Burg im Westen der Ottheinrichstadt. Geschichtsträchtig ist die japanische Burg jedoch allemal, in Samurai-Zeiten – also etwa zur gleichen Zeit, an die das Neuburger Schloßfest erinnert – kam es zu einer Schlacht in der Stadt, bei der die Burg belagert wurde. Die Schlacht um diese Burg, damals wie heute auf einem Reisfeld gelegen, wird bis heute von den Bürgerinnen und Bürgern Shinshiros historisch nachempfunden und gefeiert.

Nach einem kurzen Ausflug in ein ländliches Bergdorf in der Nähe, um einen Eindruck von japanischem Leben fernab von riesigen LED-Tafeln und Menschenmengen zu bekommen, ging es weiter durch die Berglandschaft zu einem der vielen Tempel Japans. Meding erzählt von einer unvergleichlichen Aussicht, die man von dem bestens erhaltenen Tempel hat. Ein Termin beim Bürgermeister Shinshiros folgte noch am selben Tag. Im Konferenzsaal des japanischen Äquivalents eines deutschen Landratsamts wurde Meding vom Bürgermeister und einigen Beamten in Empfang genommen. Neben etwas Small Talk wurden auch Geschenke ausgetauscht. Der 19-Jährige überreichte ein gegossenes Stadtwappen und ein Schneidebrett vom Neuburger Schloßfest, der Bürgermeister revanchierte sich mit lokalem Tee und allerlei kleinerer Andenken an Shinshiro.

Bei einem Fest in Shinshiro half Nicolas Meding dabei mit, süße Leckereien aus Klebreis herzustellen. Foto: Meding

Während Medings Aufenthalt fand zudem ein lokales Fest statt, bei dem authentische japanische Süßigkeiten aus Klebreis selbst gemacht werden, dazu werden Fische eigenhändig gefangen, gegrillt und gegessen. Dabei wollte der 19-Jährige natürlich nicht fehlen, half mit, die Leckereien herzustellen und hatte anschließend nur Gutes zu berichten. Dazu fuhr er mit einigen Jugendlichen aus Shinshiro nach Okasaki, einem nahe gelegenen Ort, um ein Volksfest-ähnliches Festival samt Feuerwerk am Abend zu besuchen. Der Austausch mit den Gleichaltrigen war für Meding dabei eine gelungene Abwechslung zu den sonst eher älteren Gesprächspartnern in der Stadt.

Ein Highlight aus deutscher Perspektive: die Pünktlichkeit der japanischen Bahn

Nach seiner Rückkehr lobt Meding die Offenheit und Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in Shinshiro, ihm die Stadt näherzubringen und zu erklären. Dazu sei das Essen, insbesondere die klassische Ramen-Nudelsuppe mit Kobe-Rind in Erinnerung geblieben, außerdem seien die Gerichte und generell die Preise in Japan erschwinglicher, als er sich vorgestellt hätte. Ebenfalls ein Höhepunkt aus seiner deutschen Perspektive: die Pünktlichkeit der Züge. Die Abreise in Richtung Tokyo mit dem Shinkansen-Bullet-Train folgte minutengenau.