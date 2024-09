Nur die Harten kommen in den Traumgarten

Unmengen an Wasser, das vom Himmel fällt, dazu eiskalte Luft auf noch sommerverwöhnter Haut – viel unangenehmer hätten die Bedingungen am Samstag für ein Open Air kaum sein können. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren war das Wetter dem Traumgarten Open Air nicht gewogen, und wieder zeigte das frenetische Publikum, dass es sich herzlich wenig darum schert. Das kleine Areal um den Biergarten am Sporthotel Rödenhof füllte sich gar schneller als in den vergangenen Jahren, wie zum Beweis, dass die Traumgärtner aus besonderem Holz geschnitzt sind.

