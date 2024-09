Flexibus für Karlskron und Lichtenau wird eingestellt

Nicht einmal ein Jahr nach der Einführung der Flexibus-Linie von Baar-Ebenhausen nach Karlskron wurde entschieden, das Angebot wieder einzustellen. Die Busse sind noch bis Ende 2025 abrufbar, dann ist allerdings Schluss. Der Grund: Es fahren einfach zu wenig Menschen mit den Bussen.

In der Kreisausschusssitzung am Donnerstag waren die Zahlen vorgelegt worden. Demnach wurden zwischen Dezember 2023 und August 2024 zwischen 560 und 910 Passagiere pro Monat gezählt. Umgerechnet auf die Fahrten saßen im Schnitt gerade mal 1,2 Menschen im Bus. Dafür bezahlen die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen, die sich die Linie teilen, zusammen rund 350.000 Euro im Jahr. Pfaffenhofen hat deshalb bereits beschlossen, die Linie aufzugeben.

OB Bernhard Gmehling: ÖPNV auf dem Land muss infrage gestellt werden

„Was darf der ÖPNV kosten, was ist er uns wert?“, fragte Karlskrons Bürgermeister Stefan Kumpf (CSU) seine Kreisausschuss-Kollegen, die mehrheitlich der Meinung waren, dass die Kosten im Vergleich zum Nutzen viel zu hoch seien. Als betroffener Bürgermeister kämpfte er für den Erhalt der Linie und war überzeugt, dass ein Flexibus die einzig sinnvolle Variante für einen ÖPNV im ländlichen Raum sei. „Wenn wir ihn jetzt einstellen, dann ist das eine Bankrotterklärung an den ÖPNV im ganzen Landkreis“, sagte er - und Werner Widuckel (SPD) stimmte ihm umgehend zu: „Das ist es auch!“ Unterschiedlichste Versuche in den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass die Busse nur spärlich angenommen werden und dafür zu viel Geld kosten. „Das kann so nicht weiterlaufen“, gab Widuckel zu verstehen.

Das sah auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) so. Der „ideologische Ansatz“, mit dem öffentlichen Nahverkehr den Individualverkehr verdrängen zu können, sei gescheitert. „Die Leute wollen Auto fahren, das ist die Wahrheit!“ In Städten sei die Situation eine andere, „aber auf dem Land muss man den ÖPNV infrage stellen“.

Flexibus FX5 Baar-Ebenhausen-Karlskron wird zum 31.12.2025 eingestellt

Ungeachtet der Kosten stand es dagegen für Karola Schwarz von den Grünen außer Frage, den Bürgern ein ÖPNV-Angebot machen zu müssen. Sie wertete die Fahrgastzahlen der Flexibus-Linie als „erfolgreichen Start“ und schlug vor, das Angebot auf den gesamten Landkreis auszuweiten. „Von der Idee her würde ich das unterstützen, allein es fehlt am Geld dafür“, musste Landrat Peter von der Grün einräumen, dem harte Haushaltsberatungen bevorstehen. Deshalb wurde mit den Gegenstimmen von Kumpf, Schwarz und Norbert Mages (Grüne) beschlossen, die Linie FX5 zum 31. Dezember 2025 einzustellen.