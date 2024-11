Rückschlag fürs Ingolstädter Nachtleben: Das Suxul hat geschlossen

20 Jahre lang war das Suxul eine der Anlaufstellen für Ingolstädter Nachtschwärmer. Doch der Club direkt neben dem Münster hat geschlossen. Das haben mehrere Medien berichtet. Die Homepage ist nicht mehr erreichbar, die letzte Veranstaltung war für den 2. November angekündigt. In Beiträgen in den sozialen Medien bedauern viele die Schließung.

Das Suxul in Ingolstadt hat 2023 Insolvenz angemeldet

Schließlich haben im dortigen Gewölbe Tausende von Partygängern viele Jahre lang die Nächte durchgetanzt und wild gefeiert. Mitunter so ausgiebig, dass manchmal auch die Polizei anrückte. Zuletzt war das Suxul - der Name bedeutet rückwärts gelesen Luxus - im April 2023 in die Schlagzeilen geraten. Damals waren der Club und das benachbarte Tamtam in die Insolvenz gerutscht, der Betrieb war aber weitergegangen. Auf eine Anfrage zu den Gründen für aktuelle Schließung des Suxul hat sich die Betreiberin bislang nicht gemeldet.