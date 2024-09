Leitenbach in Burgheim: Renaturierung mit Vorbildcharakter

Zugegeben, ganz so idyllisch wie angekündigt schlängelt sich der Leitenbach zwischen Burgheim und Illdorf an diesem Tag nicht durch die Landschaft. Nach den schweren Unwettern Anfang der Woche liegt die Vegetation darnieder, braun vom Schlamm, den die Wassermassen aufgewühlt haben. Und dennoch hätte es wohl keinen geeigneteren Zeitpunkt geben können, die Umgestaltung des Leitenbaches zu präsentieren. Schließlich ist der Schlamm Zeugnis dafür, warum die Renaturierung der Gewässer so wichtig für Burgheim ist.

Der naturnah gestaltete Leitenbach hat sich bereits als Hochwasserschutz bereits bewährt

Während so manche Gemeinde im Landkreis mit Überschwemmungen zu kämpfen hatte, blieben die Burgheimer weitestgehend verschont. Zu verdanken haben sie das auch dem neugestalteten, geschwungen Bachlauf, der in zwei Bauabschnitten in den vergangenen beiden Jahren geschaffen wurde. Einerseits fließt das Wasser dadurch langsamer, andererseits dienen die abgeflachten Uferbereiche als Rückhaltebecken. Nach dem verheerenden Hochwasser im Juni genießt der Schutz vor zukünftigen Fluten vielerorts oberste Priorität, und Projekte wie der Burgheimer Leitenbach zeigen, wie er gelingen kann.

„Man kann dem Markt Burgheim zu dieser tollen Renaturierung nur gratulieren. Das Projekt ist hervorragend gelungen und beispielhaft für den Sinn solcher Maßnahmen“, sagte Martin Burkhart, zuständig für die regionale Gewässerentwicklung im Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. In den zwei Abschnitten „Viehweide“ und „Leitenbachwiesen“ seien mit der naturnahen Umgestaltung zwei grundlegenden Ziele vollumfänglich erreicht worden. Zum einen wurde ein vielfältiger Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen, zum anderen ein natürliches Rückhaltebecken, das den Ortskern schützt. Und auch wenn es sich an diesem Tag nur erahnen lässt, auch als Naherholungsgebiet taugt der Leitenbach nun, ganz besonders, wenn die Fauna im Uferbereich in Blüte steht und allerlei Getier durchs Gras hüpft.

Icon Vergrößern So sah der begradigte und eingetiefte Leitenbach zwischen Burgheim und Illdorf vor der Renaturierung aus. Foto: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Archiv) Icon Schließen Schließen So sah der begradigte und eingetiefte Leitenbach zwischen Burgheim und Illdorf vor der Renaturierung aus. Foto: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Archiv)

Dementsprechend stolz präsentierte sich auch Burgheims Bürgermeister Michael Böhm, der das angestaubte Konzept für die Gewässer der Gemeinde nach eigenen Worten vor zehn Jahren in einer Schublade fand und sich der Sache annahm. Er holte in der Person von Martin Burkhart das Wasserwirtschaftsamt ins Boot, der wiederum Kerstin Neumair vom Planungsbüro Ecker noch vom Studium kennt, und gemeinsam trieb man den Plan voran. „Es war von Anfang an eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, nur so war die reibungslose Umsetzung möglich“, sagte Böhm.

Icon Vergrößern Und hier der Verlauf des Leitenbachs nach der Umgestaltung, allerdings noch ohne Vegetation. Der alte Verlauf ist noch zu erkennen. Foto: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Archiv) Icon Schließen Schließen Und hier der Verlauf des Leitenbachs nach der Umgestaltung, allerdings noch ohne Vegetation. Der alte Verlauf ist noch zu erkennen. Foto: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Archiv)

Unter Neumairs Leitung wurden schließlich auf rund einem Kilometer Gesamtlänge Unmengen an Erdreich ausgehoben und daraus der geschwungene Bachlauf und der abgeflachte Uferbereich gestaltet. Darin darf sich der Leitenbach nun austoben und seinen eigenen Weg finden, eben so naturgetreu wie möglich. Der alte Bachlauf wurde erhalten und dient als weiterer Rückhalteraum. Bis dahin war es allerdings ein weiter und beschwerlicher Weg.

Nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, denn das 350.000 Euro teure Projekt wurde zu 90 Prozent aus Fördertöpfen des Freistaats finanziert. Schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, um die notwendigen Flächen zu kaufen, wie Christian Appel vom Hauptamt berichtete. „Manch einer sträubt sich gegen Veränderung, manche möchten das Stück Land zu Gold machen und feilschen hart um den Preis“, so Bürgermeister Michael Böhm, für den sich der Aufwand aber vollends gelohnt habe.

Noch zeigen zu wenige Gemeinden genügend Engagement im Bereich der Renaturierung

Martin Burkhart hofft derweil, dass der Erfolg des Projektes auch andere Gemeinden zu mehr Einsatz zu inspiriert, denn nicht überall seien die Gemeindeverwaltungen so engagiert, wenn es um die Renaturierung einst begradigter Gewässer geht. Dieses Engagement wird im Markt Burgheim auch zukünftig nötig sein, denn die zwei Abschnitte am Leitenbach sind lediglich ein Teil eines umfangreichen Gewässerentwicklungskonzepts, das sich noch über Jahrzehnte hinziehen wird. So soll auch der ökologische Zustand von Krebsbach, Wörthlinger Bach, Vohbach, Weihergraben, Sachsenweidengraben, Wörthlerinne/Schüttrinne sowie Wörthlerinne/Lüßkanal 1 und 2 verbessert werden. Außerdem soll nach den Erfahrungen vom Montag ein Konzept für Illdorf entwickelt werden, das im Gegensatz zu Burgheim deutlich schwerer von Überflutungen betroffen war.