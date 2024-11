Bester Angriff fordert beste Abwehr: FC Ingolstadt ist in Bielefeld zu Gast

Wenn Sabrina Wittmann über die personelle Situation des FC Ingolstadt spricht, benötigt die Trainerin kleinere Hilfsmittel. „Ich muss ein bisschen ablesen“, sagt sie, „die Liste ist länger geworden“.

Neu hinzugekommen ist mit Marcel Costly ein weiterer Leistungsträger. Der Rechtsverteidiger zog sich beim jüngsten 4:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück eine Verletzung am Sprunggelenk zu und wird „wahrscheinlich heuer nicht mehr spielen“, wie Wittmann vermutet. Auch auf die Langzeitverletzten Ryan Malone, Mattis Hoppe, Moritz Seiffert, Maximilian Dittgen und Max Besuschkow stehen nicht zur Verfügung. Zudem sind Pasal Testroet, Niclas Dühring und Yannick Deichmann derzeit keine Option.

Grund zum Jammern hat Wittmann dennoch nicht. Denn trotz der Personalprobleme ist der FC Ingolstadt die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Seit acht Spielen sind die Schanzer ungeschlagen, holten dabei 16 Punkte und kletterten in der Tabelle langsam nach oben. Als Sechster sind die Aufstiegsplätze (vier Punkte Rückstand) und der Relegationsrang (drei Punkte) in Reichweite gerückt.

FC Ingolstadt gastiert bei Arminia Bielefeld

Wer auf das Klassement schauen möchte, könne dies gerne tun, sie selbst mache es nicht, sagt die Trainerin. „Der Abstand ist in beide Richtungen nicht sonderlich groß.“ Noch seien viele Partien zu absolvieren, die Konstellation in der Hinserie nur eine Momentaufnahme, was die Vergangenheit gezeigt habe. Zufrieden mit dem aktuellen Lauf ist Wittmann dennoch. „Es ist ein schöneres, leichteres Gefühl, wenn man gewinnt und über längere Zeit nicht verliert.“ Grundsätzlich mache ihr die Arbeit mit der Mannschaft immer Spaß. Auch in der schlechteren Phase habe sie immer versucht, „klar zu bleiben“. Nun verfalle sie „nicht in maximale Euphorie“, auch wenn man sich die Serie „verdient“ habe.

Schließlich gebe es weiterhin Dinge zu verbessern. Die letzte halbe Stunde etwa gegen Osnabrück, als aus einer 4:0-Führung ein 4:2 wurde, habe weder den Spielern noch dem Trainerteam gefallen. Es sei zwar menschlich, nach mental und körperlich anstrengenden Wochen nach einer deutlichen Führung einen Schritt weniger zu machen. „Aber unser Anspruch ist, 90 Minuten durchzuziehen. Es waren nicht nur die zwei Gegentore, sondern die Art und weise, die uns nicht gut zu Gesicht steht. Wir wollen unsere Identität das ganze Spiel auf den Platz bekommen.“

FC Ingolstadt hat den besten Angriff der 3. Liga

Dies wird am Freitag (19 Uhr) auch nötig sein, wenn die Schanzer beim Tabellenvierten Arminia Bielefeld zu Gast sind. Wettbewerbsübergreifend zehn Spiele blieben die Ostwestfalen zwischen September und der 1:2-Pleite in Rostock am vergangenen Wochenende ungeschlagen – samt Sieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist Union Berlin. „Man sieht klare Abläufe und Strukturen“, lobt Wittmann den Gegner. „Es wird Phasen geben, in denen wir in tieferen Blöcken verteidigen müssen.“ Dazu verfügt die Arminia mit lediglich 13 Gegentreffern über die beste Abwehr der Liga. Der FCI setzt den mit 36 Toren besten Angriff dagegen. Vor allem Sebastian Grönning, dem gegen Osnabrück drei Tore gelangen, und Deniz Zeitler wussten zuletzt zu überzeugen. „Im Moment machen sie es zusammen gut“, sagt Wittmann.

Mögliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld Kersken - Lannert, Großer, L. Schneider, Oppie - Russo - Wörl, Corboz - Young, Schroers - Kania

FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Keidel - Fröde, Plath - Kanuric, Kopacz - Grönning, Zeitler