Fred Hersch begeistert im Neuburger Birdland: Ein unvergesslicher Jazzabend

Neuburg

Fred Hersch im Birdland: Ein Konzertabend für die Ewigkeit

Der phänomenale Pianist Fred Hersch gastierte im Neuburger Birdland. Weiß überhaupt jemand, welche grandiosen Musiker hier regelmäßig auftreten?
Von Reinhard Köchl
    Versunken: Wenn Fred Hersch am Bösendorfer-Flügel improvisiert, dann wirken selbst bekannte Standards in diesem Moment wie neu.
    Versunken: Wenn Fred Hersch am Bösendorfer-Flügel improvisiert, dann wirken selbst bekannte Standards in diesem Moment wie neu. Foto: Norbert Pätzold

    Die Musik entspringt wie ein Wildbach. Sie beginnt einfach irgendwo-irgendwann, reiht Note an Note aneinander, und die daraus entstehenden Melodien dann wieder zu bunten Schleifen, die durch den Herbstwind flattern. Jeder Ton ist ausschließlich Fred Herschs Ton, immer linear, akkordisch und vor allem reduziert. Ein Konzert wie das am Samstagabend im Neuburger Birdland-Jazzclub wirkt wie ein Weckruf in einer Zeit, in der das Wichtige, das Bedeutsame, das Schöne immer mehr an Bedeutung verliert. Und es bleibt.

