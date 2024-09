„Wir sind am absoluten Tiefpunkt“: VfR Neuburg und Marco Küntzel gehen getrennte Wege

„Aufgeben ist keine Option.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion, das am Montagnachmittag geführt wurde, hatte sich Marco Küntzel kämpferisch gegeben. Obwohl der Trainer mit dem VfR Neuburg auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga Nord abgerutscht war, wollte er weitermachen. Am späten Montagabend kam dann die Meldung des Vereins, dass Küntzel bereits am Samstag seinen Rücktritt angeboten hatte und diesem nun entsprochen werde. Fakt ist, dass der ehemalige Profi nicht mehr Trainer des VfR Neuburg ist. Künftig werden Vorsitzender Peter Krzyzanowski und Co-Trainer Sebastian Habermeyer die Mannschaft betreuen.

