Güterzug fährt trotz offener Schranke in Weichering: Bahn erklärt Ursache für den Zwischenfall

Fast genau vier Wochen ist es her, da sorgte ein Zwischenfall am Bahnübergang beim Wasserwerk in Weichering für blankes Entsetzen in der Bevölkerung. Ein Güterzug hatte die Straße bei offener Schranke passiert (wir berichteten), von dem Vorgang gibt sogar es ein Video, das in den sozialen Netzwerken rasend schnell Verbreitung fand. Nun hat auch die Deutsche Bahn reagiert und eine mögliche Ursache für die Fehlfunktion am Bahnübergang genannt.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86706 Weichering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Güterzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis