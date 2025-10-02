Güterzug fährt trotz offener Schranke in Weichering: Bahn erklärt Ursache für den Zwischenfall

Fast genau vier Wochen ist es her, da sorgte ein Zwischenfall am Bahnübergang beim Wasserwerk in Weichering für blankes Entsetzen in der Bevölkerung. Ein Güterzug hatte die Straße bei offener Schranke passiert (wir berichteten), von dem Vorgang gibt sogar es ein Video, das in den sozialen Netzwerken rasend schnell Verbreitung fand. Nun hat auch die Deutsche Bahn reagiert und eine mögliche Ursache für die Fehlfunktion am Bahnübergang genannt.
Weichering
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden