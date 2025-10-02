Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Güterzug passiert offenen Bahnübergang in Weichering: Ursachen und Folgen erklärt

Weichering

Güterzug fährt trotz offener Schranke in Weichering: Bahn erklärt Ursache für den Zwischenfall

Die Bahn hat den Grund für einen Zwischenfall in Weichering geklärt. Doch das eigentliche Problem ist viel größer. Wie es jetzt weitergeht.
Von Reinhard Köchl
    • |
    • |
    • |
    Auf Dauer geschlossen sind die Schranken des Bahnübergangs am Weicheringer Wasserwerk. Wer passieren möchte, der muss über das gelbe Kästchen Kontakt mit dem Stellwert aufnehmen.
    Auf Dauer geschlossen sind die Schranken des Bahnübergangs am Weicheringer Wasserwerk. Wer passieren möchte, der muss über das gelbe Kästchen Kontakt mit dem Stellwert aufnehmen. Foto: Reinhard Köchl

    Fast genau vier Wochen ist es her, da sorgte ein Zwischenfall am Bahnübergang beim Wasserwerk in Weichering für blankes Entsetzen in der Bevölkerung. Ein Güterzug hatte die Straße bei offener Schranke passiert (wir berichteten), von dem Vorgang gibt sogar es ein Video, das in den sozialen Netzwerken rasend schnell Verbreitung fand. Nun hat auch die Deutsche Bahn reagiert und eine mögliche Ursache für die Fehlfunktion am Bahnübergang genannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden