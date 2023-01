Gründerzentrum Brigk bietet Gelegenheit, seinen "Scheiß" fertig zu kriegen

Das digitale Gründerzentrum Brigk in Ingolstadt ermöglicht es jedem, der möchte, in 48 Stunden unliebsame Arbeiten kostenlos im gemeinsamen Makerspace zu vollenden.

Das Digitale Gründerzentrum der Region Ingolstadt Brigk lädt vom 27. bis zum 29. Januar zum „Get your shit done“-Wochenende in das Kavalier Dalwigk in Ingolstadt ein. Teilnehmenden wird die Möglichkeit geboten, ein persönliches Projekt abzuarbeiten.

„Das mache ich, wenn ich mal Zeit habe“ oder „Dafür brauche ich eine ruhige Minute“. – Sätze dieser Art hat bestimmt jeder schon einmal zu sich selbst gesagt. Für alle, die mit gutem Vorsatz ins neue Jahr starten und Punkte auf ihrer To-do-Liste streichen wollen, schafft das Brigk mit dem ersten „Get your Shit done“-Wochenende eine Möglichkeit. Die Türen des Kavalier Dalwigk öffnen sich für jeden am Freitag, 27. Januar, ab 17 Uhr. Teilnehmende erhalten die einzigartige Möglichkeit, den Coworking Space sowie den Brigk Makerspace 48 Stunden lang - durchgehend - kostenlos zu nutzen, ehe das Kavalier Dalwigk ab Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr ausschließlich den ansässigen Start-ups und Coworkerinnen und Coworkern vorbehalten ist. Egal, ob Steuererklärung oder Vogelhäuschen für den eigenen Garten. Es geht darum, die Ärmel hochzukrempeln, sich voll und ganz auf die Arbeit einzulassen und genau die Aufgaben in Angriff zu nehmen, für die sonst nie Zeit oder Ruhe ist, heißt es in der Pressemitteilung des Brigk.

Einen Sprint im Brigk in Ingolstadt einlegen

Solch kurze, hochintensive Arbeitsphasen nennt man auch Sprints. Dieses Format wird häufig von Gründerteams und jungen Unternehmen aus der Digital- und Technologiebranche genutzt, um in möglichst kurzer Zeit Teilprojekte abzuschließen oder Meilensteine zu erreichen und somit dem dynamischen Wettbewerb Schritt halten zu können. Ursprünglich aus den USA übernommen gehören Sprints heute zum Arbeitsalltag und der Kultur zahlloser erfolgreicher Start-ups in aller Welt. Damit die nötige Work-Life-Balance nicht zu kurz kommt, wird es zum lohnenden Ausgleich gemeinsame Essenspausen, Tischtennis-, Mario-Kart- und Kickerturniere sowie Führungen durch das Kavalier Dalwigk geben. Neben all dem wird es im Brigk Makerspace kostenlose Workshops zu den Themen 3D-Druck und Laser Cutting geben. Den Teilnehmenden steht kostenloses Wasser sowie Kaffee und Glühwein zur Verfügung. Das Brigk-Team wird unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Die einzige Einschränkung besteht darin, dass für Arbeiten im Brigk Makerspace Verbrauchsmaterialien selbst mitgebracht werden müssen. Die Anlieferung erfolgt über die Tiefgarage Congress (Schloßlände 25, 85049 Ingolstadt) Ausgang T10. (AZ)