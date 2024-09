Doppelgängerinnen-Mordprozess: War schwarze Magie doch das Motiv?

Es ist bereits Tag 42 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. An diesem Tag soll unter anderem der psychiatrische Sachverständige, der das Gutachten zur Angeklagte Schahraban K. verfasst hat, ergänzend vernommen werden. Es geht darum, ob sie möglicherweise unter einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung litt, aufgrund derer sie schuldunfähig sein könnte. Davor wird es allerdings noch einmal esoterisch. Sheqir K.s Verteidiger bringen erneut schwarze Magie ins Spiel – und plötzlich wirkt die Idee gar nicht mehr so abwegig.

