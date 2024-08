Ingolstadt: Eher Durchschnitt statt Großstadt

Wie groß sind die Ingolstädter Familien? Wie viele Single-Haushalte gibt es in der Stadt? Und leben hier eigentlich überdurchschnittlich viele Senioren? Mit all diesen Fragen haben sich die Statistiker der Stadt Ingolstadt beschäftigt und haben dazu die Werte aus dem jüngsten Zensus herangezogen. Dabei sind sie zu folgendem Ergebnis gekommen: Ingolstadt entspricht nicht dem Typus anderer Großstädte. „Unsere Stadt bildet eher den bayerischen Durchschnitt ab oder nähert sich ihm an“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Single-Haushalte Doch was ist anders in Ingolstadt als in anderen Großstädten? Was unterscheidet die Stadt von Regensburg, Würzburg oder Erlangen? Das fängt schon beim ersten Merkmal an, das die Experten unter die Lupe genommen haben: der Zahl der Ein-Personen-Haushalte. Die sind typisch für Städte jenseits der 100.000 Einwohner. Leben hier doch oft viele Studentinnen und Studenten oder junge Menschen, die gerade erst ins Berufsleben starten und noch keine eigene Familie haben. Bayerischer Spitzenreiter ist hier Regensburg mit fast 52.000 Single-Haushalten, was einem Anteil von knapp 59 Prozent an allen Haushalten entspricht. Ganz anders in Ingolstadt, das bei diesem Punkt das Schlusslicht bildet. In knapp über 30.000 Haushalten lebt hier nur eine Person. Zwar sind auch hier Single-Haushalte die beliebteste Wohnform, doch mit 45,3 Prozent machen sie nur knapp die Hälfte aller Haushalte aus. Ingolstadt und Fürth liegen damit als einzige bayerische Großstädte unter der 50-Prozent-Marke. Blickt man in die Region, liegen die Werte aber nochmals deutlich darunter. Nur in rund einem Drittel aller Haushalte in den drei Landkreisen rund um Ingolstadt lebt nur eine Person. Damit sind die Single-Haushalte fast gleichauf mit den Zwei-Personen-Haushalten. In der Stadt Ingolstadt hingegen klafft zwischen beiden Formen eine Lücke von 18 Prozent.

Im Kreis Eichstätt leben im Durchschnitt 2,39 Personen in einem Haushalt

Große Haushalte Haushalte, bei denen drei, vier oder gar mehr Personen zusammenleben, sind in Bayern eher die Seltenheit. Mit 12,8 Prozent Anteil liegen die Ingolstädter Drei-Personen-Haushalte - im Gegensatz zu anderen Großstädten - in etwa im bayerischen Mittel. Dasselbe gilt für Vier-Personen-Haushalte. Rund zehn Prozent aller Haushalte in Ingolstadt fallen in diese Kategorie - so viele wie in keiner anderen bayerischen Großstadt. Damit landet Ingolstadt fast exakt beim bayerischen Durchschnittswert. 2,04 Personen pro Haushalt in Ingolstadt lassen sich von keiner anderen Großstadt toppen, nur von den ländlichen Gebieten. So liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße im Kreis Eichstätt bei 2,39 Personen.

Paare mit Kinder Wenn Kinder kommen, dann ziehen viele Familien raus aufs Land. Das gilt für viele Großstädte, für Ingolstadt eher nicht. Hier lebt in jedem vierten Haushalt (23,3 Prozent) ein Paar mit einem oder mehreren Kindern - das ist der höchste Wert bei den bayerischen Großstädten. Rings um Ingolstadt liegt die Zahl allerdings noch einmal bedeutend höher, und zwar bei gut 30 Prozent (Kreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen) sowie fast 34 Prozent (Kreis Eichstätt). In Eichstätt ist eine Familie mit Kindern sogar die beliebteste Wohnform.

In Ingolstadt gibt es die meisten Ehepaare unter den bayerischen Großstädten

Ehepaare Den Weg zum Standesamt gehen in den Großstädten weitaus weniger Paare als auf dem Land. Während bayernweit in 41,6 Prozent aller Haushalte ein Ehepaar lebt, sind es in Regensburg nur 24,5 Prozent, in Ingolstadt dagegen 38,7 Prozent. Was zwar erneut einen Spitzenwert unter den Großstädten bedeutet, aber noch weit entfernt ist von dem, was die Statistik über die ländlich geprägten Landkreise in der Region 10 erzählt: Hier gibt es in mehr als der Hälfte aller Haushalte ein Ehepaar, nur Pfaffenhofen liegt ganz knapp unter dem Wert.

Alleinerziehende Bayernweit leben in rund sieben Prozent aller Haushalte Alleinerziehende mit ihren Kindern. Die Werte schwanken zwischen den Städten in dieser Kategorie nur minimal. Wenig überraschend ist, dass in den meisten Fällen die Frau der Elternteil ist, bei dem die Kinder leben. Doch hier zeigt sich ein merkliches Gefälle zwischen Stadt und Land. In den bayerischen Großstädten sind mehr als 80 Prozent der Alleinerziehenden Frauen (Ingolstadt 81,6 Prozent), in den Kreisen der Region 10 liegt der Wert darunter. Die meisten alleinerziehenden Väter gibt es im Kreis Neuburg-Schrobenhausen mit 23,8 Prozent.

Senioren Die Bevölkerung wird immer älter, auch in Ingolstadt leben in jedem fünften Haushalt ausschließlich Senioren. Allerdings wohnen in sieben Prozent aller Haushalte mehrere Generationen mit Senioren unter einem Dach. In den Landkreisen der Region 10 ist diese Konstellation sogar noch beliebter, hier leben in jedem zehnten Haushalt Jüngere und Ältere zusammen.