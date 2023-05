Georgisches Kammerorchester: Neuer Name zur neuen Saison?

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt kündigt die Saison 2023/24 an. Es geht um große Veränderungen – und den eigenen Namen.

Beim Georgischen Kammerorchester Ingolstadt stehen die Zeichen auf Neuerung. Nicht nur die kommende Saison wurde jüngst vorgestellt, sondern auch eine Debatte um den eigenen Namen wird geführt. Bei Auftritten in Hamburgs Elbphilharmonie, Lübeck, Berlin (etwa mit der herausragenden Geigerin Lisa Batiashvili) oder beim renommierten Schleswig-Holstein-Festival konnte das Orchester jüngst ebenso beeindrucken, wie bei zahlreichen Konzerten in der Region. Im Moment steht die Frage im Raum, ob man dieses traditionsreiche Orchester vom Namen her umbenennen sollte, da immer weniger Musiker aus Georgien selbst aktiv musizieren.

Die neue Abo-Reihe steht unter dem Motto: „Wenn Musik die Welt verändert“. Demgemäß verspricht das Programm eine herausragende Vielfalt. Insgesamt übernimmt Ariel Zuckermann das Dirigat bei vier Abo-konzerten, bei zweien wird er als Flötist auftreten. Außerdem leitet er das Neujahrs- und ein Familienkonzert. Über seine Arbeit mit dem GKO sagt Ariel Zuckermann: „Ich begleite das GKO nun schon seit vielen Jahren – sowohl als künstlerischer Leiter als auch als Beobachter aus der Ferne. Zu sehen, wie der gesamte Klangkörper sich über die Zeit gesteigert und gewandelt hat, ist fantastisch!“

Im ersten Abo-Konzert (21. September) feiert der Klaviervirtuose Boris Giltburg den 150. Geburtstag Sergej Rachmaninows mit dem berühmten Klavierkonzert Nr. 3. Eine „Apotheose des Tanzes“ im Doppelpack gibt es mit der Siebten von Beethoven und dem schwedischen Komponisten Mats Larsson Gothe. Weitere Stargäste der kommenden Saison sind Solisten und Solistinnen wie der Harfenist Alexander Boldachev, die Violinistin Stella Chen oder der Pianist Dejan Lazić, die junge britische Trompeterin Matilda Lloyd oder der Tenor Robert Murray.

GKO Ingolstadt stellt Motto für Saison 2023/24 vor

Neben dem Chefdirigenten Ariel Zuckermann sind Gastdirigenten zu erleben wie Paul McCreesh, der in Ingolstadt wohlbekannte Pawel Kapuła oder Nikoloz Rachveli, der auch als Pianist und Komponist beteiligt ist. In den Konzerten erklingen Musik von Mozart, Haydn und Beethoven, Barockes von Händel bis zum Frühklassiker Carl Philipp Emmanuel Bach, Musik der Moderne und Gegenwart von Benjamin Britten bis zu dem Georgier Giya Kancheli. In der Abschiedsspielzeit von Knut Weber als Intendant des Stadttheaters wird eine Kooperation zwischen GKO und Stadttheater begründet: Georg Friedrich Händels „Il trionfo del Tempo e del Disinganno“ wird in acht Aufführungen präsentiert, eine davon auch als Teil des GKO-Abos.

Der international angesehene israelische Dirigent Ariel Zuckermann war bereits von 2007 bis 2011 zum Chefdirigenten des traditionsreichen Klangkörpers gewählt worden, zu dem er 2021 als künstlerischer Leiter zurückkehrte. Daneben ist Zuckermann seit der Saison 2015/2016 Musikdirektor des Israel Chamber Orchestra.

Info: Karten für die neue Aboreihe gibt es ab sofort unter: gko.abo@ingolstadt.de oder telefonisch unter der Tickethotline 0841/3052822.