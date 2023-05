"Schwärmerisch und empfindsam": In Ingolstadt tritt Talia Or mit dem GKO auf

Talia Or und das Georgische Kammerorchester intonieren eindrucksvoll Werke aus unterschiedlichen Epochen auf der Bühne des Ingolstädter Stadttheaters.

Das jüngste Abo-Konzert des Georgischen Kammerorchesters in Ingolstadt machte einmal mehr die Vielseitigkeit des in der Region so einmaligen Orchesters deutlich. Demgemäß intonierten die Musiker eindrucksvoll Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Benjamin Britten.

Bei C.P.E Bachs schwärmerisch-empfindsamer Musik (Sinfonie G-Dur 183/4) verdeutlichte das GKO, verstärkt mit Harmoniebesetzung, gleich zu Beginn des gut besuchten Konzertes, wie temporeich, agogisch rein und dynamisch erlesen es musizieren kann. Dabei setzte Ariel Zuckermann im Satzverlauf auf gewohnt rasante Tempi, kostete den Freiraum der musikalischen Interpretation bestens aus und glänzte durch präzise Führung. Musikalisch reflektieren die Sinfonien des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel die beiden wichtigsten Strömungen jener Epoche: Die Empfindsamkeit mit ihrer Forderung, Musik solle das Herz rühren sowie den Sturm und Drang, der die Exzentrik und Extreme der Stimmungen zum Ideal erhebt. Beides wurde hier eindrucksvoll vermittelt.

Ariel Zuckermann ist ebenso ein herausragender Flötensolist. So überzeugte er durch klare Tongebung, Rasanz in den so anspruchsvoll gelegten Phrasierungen und eine technisch überaus solide Interpretation bei Mozarts bekanntem Flötenkonzert G-Dur, KV 31. Auch das GKO begleitete hier weitgehend einfühlsam und stilgerecht.

In diesem Konzert für Flöte und Orchester greift Mozart auf einige bewährte Stilmittel zurück, die er bereits in anderen Instrumentalkonzerten angewandt hatte: Sangliche, einprägsame Themen und ein reizvolles Wechselspiel zwischen großangelegten Tuttistellen und kammermusikalisch angelegten Stellen charakterisieren das Werk. Die Durchführung ist kurz angelegt und bringt den Kopfsatz zu einem stimmigen Abschluss.

Talia Or tritt mit dem Georgischen Kammerorchester in Ingolstadt auf

Die Sopranistin Talia Or, die in diesem Konzert für die erkrankte Hila Baggio einspringen konnte, war mehr als Ersatz, dies machte sie eindrucksvoll bei Benjamin Brittens „Les Illuminations“ deutlich. 1939 vertonte der britische Komponist neun Texte von Arthur Rimbaud und legte mit seinem mystisch-surrealen Zyklus den Grundstein für seinen Ruf als einer der bedeutendsten Vokalkomponisten seiner Epoche. Rimbaud spricht in den Illuminations selbst von einer "unbekannten" oder "rauen Musik", die mit traditionellen Schönheitsvorstellungen brechen soll. Britten reagiert darauf mit einer ungewöhnlichen Verwendung der Streichinstrumente: In der einleitenden "Fanfare", deren gebrochene Akkordfolgen in zwei weit voneinander entfernt liegenden Tonarten das gesamte Stück durchziehen, maskieren sie sich gewissermaßen als Blechblasinstrumente. Flageolettöne erzeugen eine sphärische Stimmung, wenn Rimbaud für einen Tanz "Ketten zwischen den Sternen" aufzuspannen plant; Gitarrenklänge begleiten den lasziven Liebesgesang Antique, eine Ode an den anmutigen Sohn des Pan.

Talia Or, sie wirkte schon mehrmals beim GKO, stammt aus Israel und lebt in Deutschland. Ihre Karriere als Opernsängerin führt sie an Häuser wie die Hamburger Staatsoper, die Mailänder Scala oder das New National Theatre Tokio. Immer wieder arbeitet sie mit Dirigenten wie Zubin Mehta, Gianandrea Noseda oder Kirill Petrenko zusammen. Auch als Lied- und Konzertsängerin ist Talia Or hoch angesehen; neben dem klassischen Repertoire interpretiert sie mit großer Leidenschaft Werke zeitgenössischer Komponisten.

Im Festsaal sang Talia Or überaus präzise und galant. Sie überzeugte durch weichen, anmutend schönen Stimmklang. Ihre so vielseitig angelegte Stimme ist lyrisch perlend, angenehm timbriert und auch durchdringend. Für ihre glanzvolle Darbietung erhält sie völlig zu Recht laustarken Beifall des Publikums.

Vor dem Konzert wurden den Besuchern auch die Höhepunkte der neuen Abo-Reihe 2023/24 des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt vorgestellt. Ariel Zuckermann wird das Orchester als Chefdirigent weiterhin leiten. Ein ausführlicher Bericht über das neue Programm folgt.