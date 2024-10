Demente Frau vergewaltigt: Mann muss vier Jahre ins Gefängnis

Während des gesamten Prozesses saß der Mann eingesunken auf seinem Platz auf der Anklagebank. Neben ihm der Übersetzer, hinter ihm sein Verteidiger Claus Gelhorn. Genauso reglos, wie er die beiden Verhandlungstage am Landgericht Ingolstadt verfolgt hatte, nahm er auch das Urteil an: vier Jahre Gefängnis. Im August des vergangenen Jahres hatte der 40-Jährige eine demente Seniorin, damals 83 Jahre alt, in deren Wohnung vergewaltigt.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis