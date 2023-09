Ingolstadt

Massiver Einbruch der Gewerbesteuer zwingt Ingolstadt zum Sparen

Plus Ingolstadt hat keine Schulden und das verdankt die Audi-Stadt besonders ihrem größten Arbeitgeber. Doch die Aussichten sind trüb - und der OB verhängt eine Haushaltssperre.

Von Luzia Grasser

Die Zeiten sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen sind in Ingolstadt vorbei. "Im Moment ist erstmal Sparen angesagt", sagte Oberbürgermeister Christian Scharpf ( SPD) bei einem Pressegespräch angesichts der aktuellen finanziellen Entwicklungen. 100 Millionen Euro will die Stadt bis zum Jahr 2027 einsparen, zehn davon bereits im kommenden Jahr. Der OB hat mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre angeordnet.

Probleme in der Autoindustrie spürt Ingolstadt ganz besonders stark

In der Autoindustrie rumpelt es zur Zeit gewaltig und das spürt eine Autostadt wie Ingolstadt ganz besonders. Die Folge: Die Steuern brechen massiv ein. Denn die Digitalisierung und der Wandel hin zu alternativen Antrieben kosten die Unternehmen Geld. Und das fehlt den Kommunen letztendlich als Gewerbesteuer in der Kasse. Scharpf betont aber auch: "Der Audi-Standort ist kerngesund." Niemand müsse jetzt um den Wohlstand in der Region fürchten, "die Arbeitsplätze sind sicher". Dazu muss man wissen: Die Steuer wird nicht direkt von Audi, sondern vom VW-Konzern nach Ingolstadt überwiesen.

