Richter sagen im Raser-Prozess als Zeugen aus: War es Totschlag?

In Strafverfahren geht es in der Regel um die Frage: Was ist passiert? Nicht so im Prozess um einen tödlichen Unfall auf der Autobahn A9. Vor der 3. Strafkammer des Ingolstädter Landgerichts geht es ausschließlich darum, was sich der Unfallfahrer bei seiner Fahrt im Oktober 2019 gedacht hat. Hat er einen tödlichen Ausgang in Kauf genommen, droht ihm eine Verurteilung wegen Totschlags.

Andreas Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BMW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis