Beim GKO-Konzert mit Trompeter Reinhold Friedrich kommt das "Schofar" zum Einsatz

Es war ein glanzvolles Auftaktkonzert des Georgischen Kammerorchesters (GKO) zum neuen Jahr 2023, das mit dem Werk "Fratres", für Streichorchester und Schlagzeug, von 1977, aus der Feder des estnischen Komponisten Arvo Pärt eingeleitet wurde. In dieser choralartig vertonten Notation, die vom GKO dynamisch ausgezeichnet dargeboten wurde, verbindet der weltweit bekannte Komponist "hektische Aktivität und erhabene Stille", um in seiner Musik auszudrücken, "dass in uns Augenblick und Ewigkeit miteinander ringen".

Anu Tali, sie kommt ebenso aus Estland, kennt den Komponisten persönlich und betonte im Gespräch mit der Neuburger Rundschau, wie freundschaftlich sie Arvo Pärt verbunden ist. Sie ist ohne Zweifel eine der vielseitigsten Dirigentinnen der heutigen internationalen Szene. Ihr Streben nach lebendiger und genialer künstlerischer Kreativität wird weltweit von Kritikern und Publikum gelobt. Für ihre Debütaufnahme "Swan Flight" (Finlandia/Warner Classics) wurde Tali 2003 mit dem Echo Klassik Young Artist of the Year ausgezeichnet. Anu Tali war auch Hauptakteurin zahlreicher Dokumentarfilme von internationalen Sendern.

In Ingolstadt leitete sie das GKO einmal mehr überaus versiert und umsichtig. Bereits nach wenigen Takten wurde deutlich, wie sehr sie diese Notation ihres Landsmannes Arvo Pärt in besonderer Weise verinnerlichen konnte. Diese Musik ist überaus vielseitig und wurde vom GKO in wirklich ansprechender und einfühlsamer Weise intoniert. Im Zusammenwirken mit den ebenso herausragenden Solisten, Reinhold Friedrich (Trompete) sowie Eriko Takezwa (Klavier) gelangen auch die weiteren, modern und gleichermaßen traditionell angelegten Musikstücke des Abends.

"Listen to Our Cry" von Benjamin Yusupov (er war eigens aus Israel zum Konzert angereist) ist ein Doppelkonzert für Trompete, Klavier und Streicher, das Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa bereits 2021 in einer viel gelobten Einspielung mit dem GKO beim Label Ars vorgelegt haben. Im Jahr 2015 entstanden, reflektiert das Konzert den Bußpsalm Davids 143:1. Diese ansprechende Vertonung gab Reinhold Friedrich Gelegenheit, seine Virtuosität in bester Manier zu demonstrieren, indem er im Verlauf des Konzertes von dem Schofar (ein jüdisches Instrument aus Widderhorn, das in der Synagoge verwendet wird) zur Trompete wechselte. Den Klavierpart spielte die japanische, aber in Deutschland ausgebildete Pianistin Eriko Takezawa überaus versiert und technisch brillant.

Die Trompete galt einst wegen ihres weittragenden Klangs als Signalinstrument. Diesem Anspruch wird Reinhold Friedrich in seinem Spiel besonders gerecht! Sein Ton ist hell, strahlend, durchdringend sowie hoch virtuos und tief einfühlsam. Dies machte er auch bei der Intonation des D-Dur Trompetenkonzertes, 1762 von dem in Augsburg geborenen Leopold Mozart komponiert, sowie bei Haydns Sinfonie in D-Dur, deutlich.

Das GKO wurde hier von Anu Tali erneut bestens geführt, sodass feinsinnige Dialoge zwischen dem Trompetensolo und dem Orchesterpart in bester Manier gelingen konnten. Reinhold Friedrich zeigte in den so unterschiedlich angelegten Sätzen, ganz zur Freude des Publikums, wie vielseitig und rein er musizieren kann.

Nach solch einem gelungenen Auftakt mit herausragenden Gästen und einem abwechslungsreich gestalteten Programm darf man auf die nächsten Abokonzerte gespannt sein.