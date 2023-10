Ingolstadt

Tina Hoffmann zieht in den Bezirkstag ein

Von Dorothee Pfaffel

Die Kandidatin der CSU erhält in Ingolstadt bei der Wahl des Bezirkstags die meisten Stimmen. Wer in Eichstätt und Pfaffenhofen am besten abgeschnitten hat.

Nicht nur die Landtags-, sondern auch die Bezirkswahl fand am Sonntag in Bayern statt. In Ingolstadt ist die Stimmenverteilung bei beiden Wahlen ähnlich ausgefallen. Auch in den Bezirkstag, dem obersten politischen Organ des Bezirks, zieht die Kandidatin der CSU ein: Tina Hoffmann. Hoffmann holt 35,2 Prozent der Gesamtstimmen. Richhard Paukner kommt für die AfD auf 16,4 Prozent. Dahinter folgt Joachim Siebler (Grüne) mit 13,2 Prozent. Wolfgang Baumann von den Freien Wählern erreicht 11 Prozent Gesamtstimmenanteil. Nadine Praun ( SPD) erzielt 9,9 Prozent. Karl Ettinger ( FDP) und Arina Wolf ( Die Linke) verzeichnen 5,2 beziehungsweise 2,3 Prozent. Bezirkswahl: Auch in Eichstätt und Pfaffenhofen gewinnt die CSU Im Landkreis Eichstätt schneidet ebenfalls der CSU-Kandidat am stärksten ab. Alexander Heimisch erzielt 40,1 Prozent der Gesamtstimmen. Auf ihn folgt Markus Weber von den Freien Wählern mit 17,7 Prozent, danach Oskar Lipp (AfD), der auch für den Landtag kandidierte, mit 15,3 Prozent. Andrea Mickel (SPD) erhält 8,7 Prozent der Stimmen. Katharina Hanauska von den Grünen kommt auf 8,5 Prozent. Nico Eberle (FDP) erreicht 2,4 Prozent und Sarah Eichberg (Die Linke) 1,3 Prozent. Auch in Pfaffenhofen geht die CSU als Gewinner hervor. Fabian Flössler sichert sich 33,5 Prozent der Gesamtstimmen. Jürgen Haindl von den Freien Wählern holt 20,6 Prozent. Alois Federl (AfD) rangiert mit 16,8 Prozent auf Platz drei. Sebastian Seitz von den Grünen erzielt 9,6 Prozent und Werner Hammerschmied (SPD) 8,3 Prozent. Georg Werther (FDP) kommt auf 2,3 Prozent und Tim Zachas (Die Linke) auf 0,9 Prozent. Die Angaben basieren auf den Veröffentlichungen der Landratsämter.

