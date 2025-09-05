Neues Restaurant in Ingolstadt: Wenn ein Roboter den Kaiserschmarrn macht

Wenn Tan Alcay auf der Terrasse seines Restaurants steht, das er im Dezember ganz oben im Turm des neuen Dalwigk in Ingolstadt eröffnen will, dann sieht er auf der einen Seite, wenn er Glück hat, bis zu den Alpen. Der Blick Richtung Norden ist weniger idyllisch, dort befinden sich die Gebäude der Technischen Hochschule. Doch entscheidender für sein Projekt ist dieser Ausblick Richtung Hochschule allemal. Genauso deshalb sei der Standort „genial“.

