Innovatives Restaurant in Ingolstadt: Roboter-Koch kocht im Dalwigk für Gäste

Ingolstadt

Neues Restaurant in Ingolstadt: Wenn ein Roboter den Kaiserschmarrn macht

Tan Alcay will im Dalwigk in Ingolstadt ein Restaurant eröffnen. In der Küche steht dann kein Koch, sondern ein Roboter. Selbst der Ex-Fußballer Lukas Podolski ist von dem Konzept begeistert.
Von Luzia Grasser
    •
    •
    •
    Tan Alcay in der Küche seines künftigen Restaurants im Turm des neuen Dalwigk. Neben dem Kochroboter wird es auch noch Personal geben, das unter anderem die Beilagen vorbereitet.
    Tan Alcay in der Küche seines künftigen Restaurants im Turm des neuen Dalwigk. Neben dem Kochroboter wird es auch noch Personal geben, das unter anderem die Beilagen vorbereitet. Foto: Luzia Grasser

    Wenn Tan Alcay auf der Terrasse seines Restaurants steht, das er im Dezember ganz oben im Turm des neuen Dalwigk in Ingolstadt eröffnen will, dann sieht er auf der einen Seite, wenn er Glück hat, bis zu den Alpen. Der Blick Richtung Norden ist weniger idyllisch, dort befinden sich die Gebäude der Technischen Hochschule. Doch entscheidender für sein Projekt ist dieser Ausblick Richtung Hochschule allemal. Genauso deshalb sei der Standort „genial“.

