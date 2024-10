Digitalbau an der THI: Ein Spitzenbau für Spitzenforschung

Wenn der Zimmerer den Richtspruch spricht und sein Glas auf Handwerker und Planer leert, dann sind der Rohbau eines Gebäudes und der Dachstuhl fertig. Einzugsbereit ist es allerdings noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Und so steht nun beim Digitalbau, der aktuell auf dem Campus der THI in Ingolstadt entsteht, die interessanteste Phase, vor allem für die Technische Hochschule selbst, erst noch an, wie THI-Präsident Walter Schober in seiner Rede betonte. Dann gehe es um Ausstattung und Einrichtung. Nun aber wurden zuerst einmal die Handwerker gefeiert, die dazu beigetragen haben, dass der Rohbau steht und die Dachkonstruktion errichtet wurde.

Christian Bernreiter war zum Richtfest des Digitalbaus an die THI gekommen

Spatenstich, Richtfest und Einweihung. Diese drei Gelegenheiten gebe es beim Bau eines Gebäudes, um die zu ehren und zu feiern, die maßgeblich daran beteiligt seien, so der bayerische Bauminister Christian Bernreiter.

Dieter Meeh von der Firma Otto Heil sprach den Richtspruch. Das Glas überlebte die Zeremonie, wie es die Tradition vorsieht, nicht. Foto: Manfred Dittenhofer

Der studierte Stahlbauingenieur fühlt sich bei solchen Feiern sichtlich wohl, kann er doch mit seinem Studium und seinem früheren Beruf punkten. „Das Gebäude ist zweckmäßig mit Stahlbeton errichtet und bietet eine innovative und moderne Basis für Spitzenforschung und Lehre. Und es ist dabei auch noch besonders nachhaltig“, lobte Bernreiter den Bau.

Der Bau an der THI in Ingolstadt wurde durch die Hightech-Agenda ermöglicht

Die Hightech-Agenda, von Ministerpräsident Markus Söder vor fünf Jahren verkündet, habe diesen Bau möglich gemacht: „Er spielt eine zentrale Rolle beim Ausbau des KI-Mobilitätsknotens Ingolstadt, den die TH Ingolstadt verkörpert.“ Bernreiter nannte auch gleich einige Eckdaten zum Bau. Der kostet rund rund 80 Millionen Euro, dafür erhält die THI ein Gebäude mit knapp 4000 Quadratmetern Nutzfläche. Neben Seminarräumen und KI-Laboren entstehen dort auch Büroräume und eine neue Heimat für die Hochschulleitung. Damit werde der Digitalbau das zentrale Gebäude der Hochschule.

Mit dem Digitalbau werde Platz für zusätzlich 1200 Studierende geschaffen, so der Staatsminister weiter, der die nachhaltige Bauweise lobte. Die über 1500 Quadratmeter große Dachfläche und auch die Fassade würden begrünt. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 50 kWp sorge für Energie und im Keller hätten von den 77 Tiefgaragenstellplätzen 17 eine Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge. Außerdem werde das Gebäude an das Fernwärmenetz der Stadt Ingolstadt angeschlossen, so Bernreiter weiter. Alle nachhaltigen Maßnahmen zusammengenommen würden pro Jahr über 300 Tonnen CO 2 eingespart.

Der Digitalbau an der THI liegt im Zeitplan

Bisher liege man trotz der zurückliegenden Corona-Einschränkungen gut im Zeitplan, so der Staatsminister. Er sei guter Hoffnung, dass das Gebäude im Sommer 2026 bezugsfertig sei. Nachdem der Digitalbau bezogen ist, werden auch die Außenanlagen fertiggestellt.

THI-Präsident Walter Schober ließ die Errungenschaften der letzten fünf Jahre, seit Söders Verkündung der Hightech-Agenda, noch einmal Revue passieren: „Wir konnten innerhalb dieser Zeitspanne die Drittmittel um 50 Prozent auf annähernd 200 Millionen Euro steigern.“ Mit dem Digitalbau werde ein inspirierendes Umfeld geschaffen:„Die Räume bieten hochinnovative Lernmethoden.“ In dieser modernen, interaktiven Umgebung würden die Herausforderungen der digitalen Zukunft bewältigt werden, so der THI-Präsident weiter. In den KI-Laboren entstünden Lösungen für morgen. Diese Neuerungen hätten Strahlkraft über die Region hinaus.

Schober dankte allen Planern, Handwerkern und vor allem dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt, namentlich dessen Leiter Thomas Sendtner. Der hatte die Anwesenden begrüßt und nahm den Dank des Präsidenten aus der Warte der Musiker entgegen. Denn auch als Tuba-Bläser, unter der musikalischen Leitung von Franz Zech, machte Thomas Sendtner bei der musikalischen Umrahmung des Richtfestes eine gute Figur. (AZ)