Feuerwehr rettet kleines Fuchsbaby aus Flammeninferno bei Karlskron

Die Feuerwehr rettet aus dem brennenden Strohlager nahe dem Ortsteil Adelshausen einen kleinen Fuchs. Bürgermeister Stefan Kumpf appelliert an das Gewissen der Brandstifter.

Die Brandstiftungen bei Hohenwart und Karlskron in der Nacht zum Sonntag haben zu hohem Schaden geführt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt - zumindest kein Mensch. Wie es allerdings bei der Tierwelt aussieht, lässt sich nur schwer abschätzen. Auch das Schicksal des Fuchsbabys, das in der Nähe der verbrannten Strohballen gefunden wurde, ist noch ungewiss. Ob die Fuchseltern verbannt sind oder einfach das Weite gesucht und nicht mehr zu dem Bau zurückgefunden haben, weiß man nicht. Inzwischen ist der junge Fuchs im Tierheim in Riedensheim untergekommen.

Der Karlskroner Bürgermeister Stefan Kumpf war an der Brandstelle auf das Tier aufmerksam gemacht worden, hatte es an sich genommen und den Tierschutzverein informiert. „Vorbildlich war das“, findet Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen. „Der Fuchs ist höchstens ein paar Wochen alt und hätte alleine keine Überlebenschance gehabt.“ Toll sei es, dass sich die Feuerwehr und der Bürgermeister für das Tier so eingesetzt hätten. Niemand allerdings wisse, wie viele Tiere in dem Brandbereich noch in Mitleidenschaft gezogen worden seien.

In der Nähe des Karlskroner Ortsteils Adelshausen brannte ein Strohlager mit 600 Ballen ab. Foto: Vifogra /Haubner

Gleichzeitig spricht Schmidt aber auch die Probleme an, vor die der kleine Fuchs das Tierheim stellt. „Bei Wildtieren muss man sehr vorsichtig vorgehen. Sie sollen ja kein Zutrauen zum Menschen fassen.“ Auf keinen Fall könne man das Tier aussetzen. Das sei sein sicherer Tod. In Niederbayern gebe es zwar eine spezielle Auffangstation für Wildtiere, die sei aber chronisch überfüllt, so Schmidt. „Wir hatten auch schon Marder im Tierheim. Jetzt müssen wir schauen, wie wir den Fuchs aufpäppeln, ohne ihn jedoch an den Menschen zu gewöhnen. Er soll schließlich kein zutraulicher, sondern ein wilder Fuchs sein, sonst ist er leichte Beute.“

Kleine Füchsin aus Flammeninferno bei Karlshuld gerettet

Gefunden hat den kleinen Fuchs Feuerwehrmann und FFW-Vorstand Norbert Pichler. Bezeichnenderweise trägt er den Hausnamen Fuchs. Der ging damit zum Bürgermeister. „Ein Wunder, dass er ihn überhaupt gefunden hat, bei dem Ruß, dem Schlamm und der Dunkelheit.“ Da die Feuerwehr Wichtigeres zu tun hatte, nahm ich das kleine matschige und verrußte Bündel an mich und mit nach Hause“, erläutert Stefan Kumpf. Dort reinigte und wärmte er das Tier erst einmal.

Das Fuchsbaby überlebte den Brand der Strohballen. Ein Wunder, dass der verdreckte und verrußte kleine Fuchs überhaupt gefunden wurde in dem Feuerinferno bei Adelshausen. Foto: Stefan Kumpf

Da der Kleine die ganze Zeit gejammert hat, schlug sich der Bürgermeister von Karlskron die ganze Nacht um die Ohren. „Am Sonntag dann kümmerten sich meine Töchter Klara und Lena liebevoll um das Tier.“ Am Montag nahm Kumpf Verbindung zum Tierheim auf. Der Bürgermeister spricht von einem regelrechten Feuerinferno. Er geht davon aus, dass die Füchsin mit weiteren Jungtieren das Weite gesucht hat. Füchse hätten, so hat Kumpf inzwischen recherchiert, zwischen drei und sechs Junge, aber alle seien von dem Muttertier nicht zu retten gewesen.

Der Schaden sei zudem immens, so Stefan Kumpf weiter. „Der junge Landwirt, der erst einen nagelneuen Viehstall gebaut hat, hat Stroh für ein halbes Jahr verloren. Dem hilft selbst die Versicherungssumme erst einmal nicht weiter. Der braucht das Stroh für seine Tiere.“ Hoffentlich würden die Brandstifter dies lesen, so der Bürgermeister. „Und einen letzten Funken Gewissen haben. Ob mutwillig oder versehentlich – sie wissen nicht, was sie dem Landwirt und auch dieser Fuchsfamilie angetan haben.“