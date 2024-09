Brot backen und Butter stampfen: Museumsfest im Haus im Moos geplant

Das letzte Museumsfest unter Federführung des langjährigen Museumsleiters Friedrich Koch findet am Sonntag, 8. September, im Haus im Moos von 10 bis 17 Uhr statt. Koch hat das Freilichtmuseum ab 1990 aufgebaut und von Anfang an geleitet und gestaltet. Dabei war das Museumsfest immer der Höhepunkt des Jahres. Jetzt steht das 26. Fest bevor.

Koch schwärmt: „Die Museumsfeste haben mir in all den Jahren immer eine besondere Freude gemacht. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie engagiert sich die verschiedenen Vereine und Akteure einbringen und wie lebendig und bunt das Programm dadurch wird. Wer einmal sehen will, wie die Geschichte lebendig wird, der muss unbedingt kommen an dem Tag.“

Die Veranstaltung beginnt mit dem Frühschoppen im Rosinger Hof und dem historischen Schleppertreffen. Oldtimerschlepper und alte landwirtschaftliche Geräte, Standmotoren, Motorräder und Fahrräder bis Baujahr 1985 sind willkommen und werden im Museumsgelände präsentiert. Die Fahrer haben freien Eintritt und erhalten einen Verzehrgutschein.

Museumsfest im Haus im Moos macht die Geschichte lebendig

Ab 12 Uhr lädt die Museumswirtschaft zum Mittagessen bei zünftiger Blasmusik von der Königsmooser Musi. Um 13 Uhr begrüßt die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt die Gäste. Danach zieht die imposante Schlepperparade durch die Museumsstraße. An den Museumshäusern werden längst vergessene bäuerliche Arbeiten vorgeführt: so wird am „Stiftendrescher“ Getreide ausgedroschen und mit der „Windfege“ gereinigt. Am Backofen lockt der Duft nach frisch gebackenem Bauernbrot. Die „Butterfrauen“ zeigen, wie aus Rahm Butter entsteht. Und wer möchte, kann die Kuh melken und die „Zentrifuge“ drehen. Mit der Seilereimaschine werden „Kälberstricke“ gefertigt und am Korbmacherhaus wird ein buntes Sortiment an Körben zum Kauf angeboten.

Die beliebte Kartoffelernte muss heuer leider entfallen, weil das Kartoffelfeld im Frühjahr überschwemmt war. Aber die Dämpfkolonne wird angeheizt. Kartoffeln werden gewaschen und gedämpft. Die Besucher können sie verkosten und eine Tasche davon mit nach Hause nehmen, wenn sie am Ratespiel teilnehmen. Kinder dürfen eine Tasche bedrucken oder können sich auf der Strohburg vergnügen. Ab 15 Uhr führen die Oldtimerfreunde dann ihre historischen Schlepper vor und pflügen das Museumsfeld.

Wer dem Trubel entfliehen möchte, schaut sich die Museumshäuser und die Ausstellung im Haus im Moos an und trifft im Heimatmuseum das „Trödelteam“. Es sind die wissenschaftlichen Fachkräfte des Museums, die derzeit die historischen Sammlungen bearbeiten. Der Eintrittspreis zum Museumsfest beträgt fünf Euro (ermäßigt zwei Euro) und zehn Euro die Familienkarte. Das gesamte Programm mit allen Aktionen und Zeiten gibt es tagesaktuell unter www.haus-im-moos.de. (AZ)