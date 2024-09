Ein Leben für die Volkskunde: Fritz Koch nimmt Abschied vom Haus im Moos 

Das Freilichtmuseum am Haus im Moos ohne Fritz Koch? Unvorstellbar, doch im Herbst wird das zur Realität. Wenn der Historiker und Volkskundler zum 1. November in den wohlverdienten Ruhestand geht, verliert das Haus im Moos den letzten Mann der ersten Stunde. Der dann 66-Jährige war von Beginn an dabei und hat selbst Hand angelegt, als die Museumshäuser an ihren früheren Standorten ab- und auf dem Gelände neben der Umweltbildungsstätte mit ausgesuchten Spezialisten, Studenten und vielen Helfern wieder aufgebaut wurden. Fast 35 Jahre prägte er das Museum, die Erforschung der Geschichte des Donaumooses war für ihn nicht nur Beruf, sondern Berufung.

Andrea Hammerl