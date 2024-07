Ingolstadt ehrt den scheidenden Intendanten Knut Weber

Knut Weber erhält als erster Preisträger den Kulturpreis der Stadt Ingolstadt. Der scheidende Intendant des Stadttheaters wird damit „für seine großen Verdienste um das kulturelle Leben in Ingolstadt ausgezeichnet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Anregung für eine Auszeichnung an Knut Weber kam aus dem Kulturbeirat, der sich bei seiner Sitzung am 15. Mai über die Preisvergabe für das Jahr 2024 beriet. Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf: „In den vergangenen 13 Jahren hat Knut Weber viel bewegt und Großartiges für Theater und Stadtgesellschaft geleistet. Durch sein außergewöhnliches Engagement, seine künstlerische Vision und sein unermüdliches Streben nach kultureller Exzellenz erwarb sich das Stadttheater Ingolstadt einen herausragenden Ruf und entwickelte sich zum kulturellen Zentrum der Stadt und der Region, zu einem Ort der Kreativität, Innovation und des kulturellen Austausches. Mit dieser Auszeichnung wollen wir diese große Leistung würdigen und unseren Dank zum Ausdruck bringen“.

„Knut Weber brachte das Theater zu den Menschen“

Gleich zu Beginn der Intendanz wurde der Hämer-Bau wieder zum „Stadttheater Ingolstadt“ umbenannt, was für Weber immer ein programmatischer Auftrag war. Unter seiner Leitung wirkte das Theater stets in die Stadt hinein, vor allem aber brachte er es zu den Menschen. Neue Spielstätten wurden erschlossen und die Besucher/-innen an ungewöhnliche Orte gelockt, um sie dort mit und für Theater zu begeistern.

Ein breites Publikum wurde durch Webers innovatives Programm angesprochen. Neben dem traditionellen Repertoire sollten vor allem zeitgenössische Werke und interdisziplinäre Projekte zum Nachdenken anregen. Als Inspirator und Motivator baute Knut Weber ein großartiges Ensemble auf, initiierte zahlreiche Projekte und förderte lokale Künstler/-innen sowie die Zusammenarbeit mit Schulen, sozialen Einrichtungen und vielen weiteren Partnern.

Der Ehren-Kulturpreis wird zusammen mit den weiteren kulturellen Auszeichnungen 2024 im Herbst an die diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen verliehen. (AZ)