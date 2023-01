Neuburgs Stadtwerkeleiter geht – ein Abgang mit gutem Gewissen

Plus Richard Kuttenreich räumt nach knapp zehn Jahren seinen Posten als Stadtwerkeleiter für die jüngere Generation. In die setzt er sein volles Vertrauen. Ein Kommentar.

Diese Nachricht haut rein, weil sie völlig unerwartet aufschlägt. Richard Kuttenreich kündigt seinen Posten als Leiter der Neuburger Stadtwerke – nach knapp zehn Jahren im Amt und mit „nur“ 61 Jahren. Ein schlechtes Gewissen hat er nicht. Muss er auch nicht haben.