Das steckt hinter dem überraschenden Abgang des Neuburger Stadtwerkeleiters

Plus Nach knapp zehn Jahren erfolgreicher Arbeit kündigt Richard Kuttenreich seinen Job als Leiter der Neuburger Stadtwerke. Jetzt beginnt die Suche nach einem Nachfolger.

Es war Ende September 2012, als der Neuburger Stadtrat einen aus seinen Reihen zum neuen Stadtwerkeleiter wählte. Es war der damalige Finanzreferent im Plenum, Richard Kuttenreich von der SPD. 2014 übernahm er dann den Posten von Hans-Jürgen Hill. Am Dienstagnachmittag gab Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nun bekannt, dass der 61-jährige Professor den Dienst quittieren und die Neuburger Stadtwerke verlassen werde.