Kürbissaison: Warum der Anbau und die Nachfrage in der Region steigen

Neuburg

Herbstboten an der Landstraße: Die Kürbissaison ist in vollem Gange

Entlang der Straßen türmen sich gerade große Haufen mit leuchtend-organgen Kürbissen. Die Früchte sind heuer besonders schön, doch nicht alle Landwirte sind rundum zufrieden.
Von Luzia Grasser
    Wie hier am Kreisel Richtung Fleischnershausen, so türmen sich aktuell vielerorts die Kürbisse am Straßenrand.
    Wie hier am Kreisel Richtung Fleischnershausen, so türmen sich aktuell vielerorts die Kürbisse am Straßenrand. Foto: Katrin Kretzmann

    Wer über die Landstraßen in der Region fährt, der sieht es an vielen Straßenrändern zurzeit orange leuchten. Hohe Kürbishaufen türmen sich dort auf und machen unmissverständlich klar: jetzt ist Herbst. Von kleinen, schmackhaften Hokkaido-Kürbissen über Butternutkürbisse und weniger farbenprächtige Exemplare für die Dekoration bis hin zu riesigen Früchten, die scheinbar nur darauf warten, an Halloween zu grusligen Fratzen zu werden, sind an den Verkaufsständen alle Farben, Formen und Größen vertreten.

