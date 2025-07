„Wir leben das Schloßfest“: Was das Lagerleben im Neuburger Hofgarten besonders macht

Früher Samstagabend. In der oberen Altstadt wird es in den Straßen und Gassen voller, und es strömen immer mehr Besucher nach oben. Nur einen Steinwurf vom Eingang am Stadtberg entfernt, im Hofgarten, ist von diesem Trubel nicht mehr viel zu spüren. Dort haben einige Gruppen ihre Lager aufgeschlagen. Der Kern des Neuburger Schloßfests liegt zwar in der oberen Altstadt. Doch auch im Hofgarten schlägt das Herz der Renaissance.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schloßfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis