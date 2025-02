Nach tragischem Unfall: Ampel an Monheimer Kreuzung wieder in Betrieb

Seit Mittwochmittag ist die defekte Ampel an der Kreuzung Monheimer-Ingolstädter Straße in Neuburg wieder in Betrieb. Nachdem Mitarbeiter von Siemens Verkehrstechnik am Dienstag im strömenden Regen einen neuen Mast gesetzt hatten, wurde das gesamte System zum Schulschluss um 13 Uhr wieder in Betrieb genommen.

Neuburg: Ampel an Monheimer/Ingolstädter Straße wieder in Betrieb

Die Ampel war nach dem verhängnisvollen Busunglück am späten Samstagabend, bei dem der Fahrer verstarb und eine Ampel zerstört wurde, für mehr als drei Tage ausgefallen.

