Wichtige Kreuzung in Neuburg muss ohne Ampel funktionieren

Die Ampelanlage an der Kreuzung Monheimer / Ingolstädter Straße in Neuburg ist defekt und soll frühestens Mittwoch wieder in Betrieb gehen. Ursache dafür ist der Busunfall am vergangenen Samstagabend. Wie berichtet, hatte ein Fahrer am Steuer eines Reisebusses einen medizinischen Notfall erlitten. Der daraufhin führerlose Bus krachte unter anderem gegen einen Verteilerkasten und touchierte einen Ampelmast, bevor er an einer Hausmauer zum Stehen kam. Das sorgt nun dafür, dass die gesamte Ampelanlage nicht mehr funktioniert.

