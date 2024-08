Kommodore aus Neuburg im Nahen Osten: Auf Mission gegen den IS

Das Thermometer in Al-Asrak zeigt 46 Grad. Die Sonne brennt auf dunkles Gestein, nackte Berge, sonst rotbraune Wüste. Zwei Schnellstraßen ziehen sich wie Adern durch die karge Landschaft. Bis zur Grenze nach Israel sind es 160 Kilometer, 200 Kilometer fährt man bis zur Staatsgrenze nach Syrien. Der Lufttransportstützpunkt ist seit sechs Wochen Einsatzort des Neuburger Kommodore, Oberst Jürgen Schönhöfer. Als Kontingentführer von 300 deutschen Soldatinnen und Soldaten zu dem auch die Standorte Erbil und Bagdad gehören, ist er Teil der internationalen Mission mit dem etwas unhandlichen Titel „Counter Daesh/ Capacity Building Iraq“. Der Auftrag: die Ausbildung irakischer Truppen und der Kampf gegen die Terrormilliz sogenannter Islamischer Staat (IS), die in ihrer Hochzeit große Teile Syriens und des Irak kontrollierte. Denn noch immer sind die Terroristen eine Bedrohung für den Frieden in der Region.

