Auf nach Flagranti! William Wahl beweist in seinem Kabarett Vielseitigkeit

William Wahl kommt mit "Wahlgesänge" in das Acker Hotel in Neuburg. Sein Auftritt verspricht lockere Unterhaltung - mit einigen kritischen Spitzen.

Mal kritisch, mal melancholisch, aber vor allem mit ganz viel Humor und Augenzwinkern - so kam der Klavierkabarettist William Wahl jüngst nach Neuburg. Im Acker Hotel gab er sein erstes Solo-Programm „Wahlgesänge“ zum Besten. Bekannt dürfte er seinem Publikum vor allem durch die A-Capella-Gruppe „Basta“ sein. Was sich nach diesem Abend jedoch ändern könnte.

Der Beginn der Show ist an diesem Abend zwar erst um 20 Uhr, doch auch eine halbe Stunde vorher ist es kaum noch möglich, eine Sitzgelegenheit zu finden. Der Raum ist rappelvoll, viele haben ihre Stühle zurechtgerückt, um einen besseren Blick auf die kleine Bühne zu haben, auf der William Wahl bald die Tasten zum Glühen bringen will. Die Stimmung ist heiter, Jung und Alt freuen sich auf die musikalische Unterhaltung.

Als Wahl sich dann direkt an das Klavier auf der Bühne setzt, wird es im Publikum schnell ruhig. Der Künstler beginnt den Einstieg in sein Programm direkt durch das erste Lied. „Weil das Leben kein Musical ist“, singt er darin voller Inbrunst und erzählt so vom Wunsch vieler Menschen, ihr Leben würde mehr verlaufen wie eine Broadwayshow.

Wahl selbst ist bestens gelaunt, fröhlich begrüßt er das Publikum: „Ich habe auf einen guten Rat hin mit dem Stärksten angefangen, also alles, was jetzt kommt, ist schlechter.“ Nach diesem gelungenen Einstieg geht es weiter mit heiteren Liedern wie „In Flagranti“, wobei Wahl das Sprichwort in einen Urlaubsort verwandelt. Und dessen Besuch lohnt sich wohl, denn: „Wenn Flagranti nicht die Hauptstadt aller Ehebrecher ist, warum werden dann so viele in flagranti erwischt?“

William Wahl tritt mit seinem ersten Soloprogramm in Neuburg auf

Bei Liedern wie „Ein kleines bisschen Hass“ und „Shisha statt Wein“ lässt sich das Publikum gerne von der ausgelassenen Stimmung anstecken. Der Künstler schafft es vor allem auch mit seinen zwischenzeitlichen Moderationen das Publikum einzubeziehen und die Stimmung mit Geschichten aus dem Alltag, wie dem schiefgegangenen Autoverkauf, zu heben. Mit seinen Themen trifft Wahl den Nerv der Zeit. So zum Beispiel werden so manche sprachlichen Schwierigkeiten beim Gendern, für die Wahl sogar eine kleine A-Capella-Session einlegt, oder auch die Toxizität des Internets angesprochen. Während die meisten der Themen jedoch vor allem mit viel Ironie und Witz angegangen werden, wagt sich Wahl zwischendurch auch an melancholisch klingende Lieder wie „Pfad der Misere“, ganz nach dem Motto: „Verlassen werden, das möcht' ich auch gern mal wieder“.

Nach der kurzen Pause verkündet Wahl schließlich stolz, er hätte seit seinem Bandausstieg nun endlich das Catering für sich allein und leitet dabei beiläufig zum nächsten Thema des Abends. Unter den weiteren Liedern die gespielt werden, sind vor allem „Dur und Moll“ und die sogenannten „Rätsellieder“ bei den Gästen sehr beliebt. Viele wiegen sich auch zu den Klängen von Frank Sinatras „My Way“ mit verändertem Text. Zum Ende des Programmes hin können noch einmal alle mitsingen und klatschen. Nach langem Applaus und einer kurzen Verabschiedung kommt Wahl zum Schluss noch für eine kleine Zugabe auf die Bühne zurück. Mit den Liedern „Frau fürs Grobe“, das von besonders emotionaler Klaviermusik begleitet wird und einer Abwandlung des Liedes „Chiquitita“ verabschiedet William Wahl sich schließlich von der Bühne.