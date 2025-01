Bäckerei Schlegl schließt Filiale - und eröffnet eine neue

Der Schriftzug ist bereits abmontiert und die Beklebung an den Fensterscheiben abgekratzt. Seit Mittwoch ist die Filiale der Bäckerei Schlegl in Heinrichsheim Geschichte. Damit verliert der größte Stadtteil Neuburgs seine letzte Nahversorgung. An der Ecke Matthias-Bauer-Straße/Herrenschwaigallee gab es früher auch einmal eine Metzgerei, ein geplanter Supermarkt konnte nie realisiert werden.

Die Entscheidung, den Standort zu schließen, hatten die Schlegls relativ kurzfristig getroffen. Der Umsatz in der Filiale war schon mehrere Jahre hinter den Erwartungen geblieben, seit zwei Jahren stand deshalb eine Schließung im Raum, erzählt Wolfgang Schlegl. „Wir leben von einer guten Frequenz“, sagt er und nennt als Beispiel den Standort in Feldkirchen. Das sei in Heinrichsheim nicht der Fall gewesen, die dortigen Bewohner haben offenbar zunehmend ihre Brot- und Backwaren auf anderen Wegen eingekauft. Ende vergangenen Jahres wurde deshalb der Entschluss getroffen, die Filiale zu schließen.

Zwei Mitarbeiterinnen wurden in anderen Filialen eingesetzt, eine weitere ging in den Ruhestand. Was mit der Ladenfläche passiert, ist noch nicht klar. Das Haus gehört Ottmar Schlegl, bei Bedarf kann sie an einen Interessenten vermietet werden.

Heinrichsheim verliert letzte Nahversorgung: Bäckerei Schlegl schließt Filiale

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bäckerei Schlegl eine Filiale schließt. Schlegl-Backwaren bekam man schon in Burgheim, Rennertshofen, Klingsmoos und in Neuburg am Spitalplatz und am Schlagbrückchen. Dafür kamen andere Standorte dazu oder zu einer anderen Zeit zurück - wie etwa in Burgheim. 2023 expandierten die Schlegls nach Ingolstadt. „Das Geschäft in der Theresienstraße läuft super“, sagt Wolfgang Schlegl, der das Vorhaben seines Sohnes Max zunächst skeptisch sah. Doch er wurde eines Besseren belehrt und der Erfolg hat sie nun dazu bewogen, einen weiteren Standort in Ingolstadt zu eröffnen.

Im Westpark gibt es seit diesem Jahr kein Sollnhofener Klosterbrot mehr. Die Geschäftsleitung kam deshalb auf die Schlegls zu, ob sie den Verkaufsraum übernehmen wollen. In den nächsten Wochen werden sie nun die Fläche umbauen und voraussichtlich Ende Januar/Mitte Februar eröffnen. Die Bäckerei Schlegl ist dann zwischen Donauwörth und Ingolstadt an insgesamt elf Standorten vertreten.