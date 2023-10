Neuburg/Ingolstadt

vor 32 Min.

Neue Filiale in Innenstadt: Neuburger Bäckerei expandiert nach Ingolstadt

Die Neuburger Bäckerei Schlegl eröffnet eine neue Filiale in der Theresienstraße in Ingolstadt.

Plus Die Neuburger Bäckerei Schlegl expandiert erstmals in Richtung Ingolstadt und eröffnet dort eine neue Filiale in der Innenstadt. Der Zufall half bei diesem Schritt mit.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Vielerorts sterben Bäckereien aus oder müssen zumindest kämpfen, um sich über Wasser zu halten - erst recht die kleineren Betriebe. Umso bemerkenswerter ist diese Nachricht: Der Neuburger Handwerksbäcker Schlegl expandiert erstmals in Richtung Ingolstadt und eröffnet dort, mitten in der Innenstadt, eine neue Filiale. Geplant war das Ganze nicht - wie so oft half der Zufall mit.

Neuburger Bäckerei Schlegl eröffnet neue Filiale in Ingolstadt

Das Vorhaben liegt in der Hand von Maximilian Schlegl, Sohn von Wolfgang Schlegl und, wie der Vater, Geschäftsführer der Bäckerei. Der Betrieb mit Sitz in der Neuburger Franziskanerstraße war zuletzt bereits in Ingolstadt vertreten. Seit etwa eineinhalb Jahren steuert ein Verkaufswagen den Wochenmarkt in der großen Nachbarstadt an, berichtet Maximilian Schlegl im Gespräch mit unserer Redaktion. Dort sei es "extrem gut" gelaufen, man habe sich nach seinen Angaben über viele Kundinnen und Kunden freuen können. Immer wieder sei man von diesen gefragt worden, ob der Bäcker dauerhaft nach Ingolstadt kommen möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen