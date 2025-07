Unterstützer gesucht: Neue Räume des Brückenkollektivs auf der Zielgerade

Es war ein lang gehegter Traum, der für das Brückenkollektiv im vergangenen Jahr wahr geworden ist: Schon lange hatte man sich nach einer neuen Bleibe umgesehen, geklappt hat es in der ehemaligen Galerie am Schloss und den als Vivat bekannte gewordenen Kellerräumen direkt daneben in der Neuburger Altstadt. In den vergangenen Wochen hat der Verein nun also Hammer und Pinsel in die Hand genommen, um sich sein neues Zuhause heimelig zu machen. Passiert ist in der Zwischenzeit viel und auch ein genaues Öffnungsdatum wird ins Auge gefasst.

